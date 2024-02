Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: dal 19 al 23 Febbraio

Scopriamo insieme qual saranno le prossime anticipazioni delle puntate del Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai1. Entriamo nel vivo e scopriamo tutte le anticipazioni per le puntate che riguardano i giorni che vanno dal 19 al 23 Febbraio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: puntata del 19 Febbraio

Nel momento in cui Marta riflette sul prossimo servizio fotografico, Matilde, inaspettatamente, scopre il vecchio servizio fotografico e ne rimase piacevolmente sorpresa. Nel frattempo, sicuri di poter trovare una nuova compagna per Armando, i suoi amici decidono di scrivere a una ragazza che sembra essere perfetta per Ferraris. Nel frattempo, Irene viene a conoscenza di un secondo lavoro del suo fidanzato grazie a Clara, mentre Alfredo si dedica alla ricerca di finanziatori per il suo ambizioso progetto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: puntata del 20 Febbraio

Vito è stato a dir poco scioccato dalle rivelazioni della sua fidanzata, e la coppia si trova ora in una crisi profonda. Clara, nel frattempo, rimane stupita dalla situazione, non avendo sospettato nulla. Alba, la ragazza delle donne, nutre il desiderio di incontrare Armando, ma lui non si lascia persuadere facilmente. Rosa dovrà mettere in atto uno stratagemma convincente per ottenere l’incontro desiderato.

Concetta, avendo appreso tutti i dettagli della situazione, desidera incontrare Vito, mentre Marcello finalmente trova un armatore disposto a sostenere il suo progetto. Nel frattempo, Matteo e Silvana sbarcano in America, mentre Irene riceve una nuova proposta da Crespi. La trama si sviluppa in un susseguirsi di eventi che promettono di influenzare in modo significativo le vite dei personaggi coinvolti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: puntata del 21 Febbraio

Molto dispiaciuta per la decisione di Vito di tenerla a distanza, Maria si confrontò con la madre Concetta e scoprì così che la donna aveva avuto un incontro con il suo fidanzato. Armando si incontra con Alba e la donna si dimostra così intraprendente da riuscire a convincerlo a organizzare un secondo appuntamento a cena. Matilde, venendo a sapere da Marta che Vittorio l’aveva sostenuta, è preda di una gelosia intensa. Nel frattempo, la giovane Guarnieri ripensa ai momenti più belli con Conti. Si prospetta un ritorno di fiamma?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: puntata del 22 Febbraio

Mentre Matilde proprio non riesce a non essere gelosa del rapporto tra Vittorio e Marta, quest’ultima prende coraggio e riprogetta tutto il servizio fotografico. Armando si imbatte nuovamente in Alba, ma fa una scoperta inaspettata sulla giovane donna. Marcello ha la meglio su Umberto Guarnieri: nonostante le sue continue intrusioni nei suoi affari, Barbieri ha concluso il contratto con l’armatore, mandando su tutte le furie il suo rivale. Costretti a incontrarsi per questioni d’affari, Maria e Vito si ritrovano fianco a fianco a stretto contatto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: puntata del 23 Febbraio

Silvana sta per essere sottoposta a un intervento chirurgico, e tutto lo staff de Il Paradiso prega per Matteo e sua madre, sperando di vederli tornare presto insieme dall’America. Maria desidera riappacificarsi con Vito, ma lui continua a mantenere le distanze e prende una decisione definitiva sul loro futuro insieme. Anche per Marta è tempo di riflessioni, alla luce del sostegno ricevuto da Vittorio e delle nuove dinamiche con Tom.



