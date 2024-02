Il controllo dei valori del nostro organismo risulta essere un elemento dall’assoluta importanza e rilevanza nella maggior parte dei casi, anche per chi è considerabile in salute dal punto di vista fisico e mentale, condizione che viene avvalorata in modo effettivo anche da varie condizioni alimentari e legate allo stile di vita. Vari studi hanno evidenziato che quasi un terzo della popolazione adulta che ha un buono stato di salute tende a non accorgersi di eventuali valori come il colesterolo alto, che sono la causa di vari problemi molto diversificati, ma anche il colesterolo può essere abbassato con l’introduzione costante di alcuni cibi.

Non basta l’alimentazione ad adempiere a tale ruolo ma sicuramente è un ottimo metodo concepire l’importanza che possono avere vari alimenti anche dal punto di vista del regime alimentare applicato al contesto giornaliero.

Quali sono i migliori cibi che possono aiutarci a contrastare il colesterolo alto?

Colesterolo alto, ecco come abbassarlo con alcuni cibi

In primo luogo è essenziale comprendere perchè il colesterolo alto viene considerato pericoloso: in se, il colesterolo che trova varie forme, non è dannoso ma è un elemento dall’importanza fondamentale in quasi ogni contesto: costituisce infatti una forma di grasso sviluppato dallo stesso organismo a fronte di varie forme di metabolismo, ed influenzabile nel valore da condizioni anche alimentari.

Sono tendenzialmente riconosciuti due tipi di colesterolo, quello a bassa ed alta intensità, quindi buono e cattivo. Il Buono ha il compito di regolarizzare la presenza di quello “cattivo” che è ovviamente quello dannoso, che tende ad accumularsi in quantità eccessive nel sistema circolatorio, adagiandosi sulle pareti delle arterie. A lungo andare questo elemento compromette il naturale transito del sangue e questo causa ovviamente molti problemi.

E’ difficile evidenziare la causa diretta del colesterolo alto che tende ad essere un problema diffuso in particolare dopo i 30 anni (ma non solo), le cause vanno esaminate situazione per situazione dal proprio medico e nutrizionista. Tra le principali cause può esserci uno stile di vita non sano, anzi problematico e decisamente da tenere in considerazione con la dieta. Come detto il cibo influenza ma solo in parte lo sviluppo di colesterolo alto.

Tra i cibi più adatti a ridurre questo valore figurano:

I legumi, molto ricchi di fibre e proteine, l’apporto di grassi e ridotto e quello di zuccheri praticamente assente. Oltre ad essere ottimi strumenti per tenere sotto controllo lo stato di salute, tendono a ridurre progressivamente a far calare i livelli di colesterolo alto. Grazie al loro apporto di acidi grassi, la funzionalità anche sul cuore e sul sistema sanguigno è sempre positiva

Le verdure ed in particolare gli ortaggi hanno un potere molto importante in termini di sali minerali e vitamine e sono facili da “gestire” dall’organismo. E’ utile introdurre almeno una porzione di qualsiasi forma di ortaggio possibilmente condito non in maniera eccessiva.

L’uso di frutta secca, come noci, arachidi, e quant’altro permette all’organismo di sviluppare una naturale difesa contro il colesterolo alto.