Anticipazioni La Promessa 20 Febbraio 2024: nuovi risvolti

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della prossima puntata della Promessa, in onda domani 20 Febbraio 2024, in prima visione sui nostri schermi. Nella prossima puntata della soap, Martina cercherà di gestire la situazione con Beatriz, sperando che la nuova arrivata smetta di creare tensioni intorno a lei e accetti il suo perdono. Nel frattempo, Catalina rimarrà sorpresa quando Don Lorenzo elogerà pubblicamente le sue doti gestionali a tavola, suscitando sospetti nella ragazza. Lope vivrà una crescente crisi a causa degli eventi con Maria e Salvador, trovandosi in mezzo a un clima di freddezza. Jana interverrà per cercare di aiutarlo durante questo momento difficile.

Anticipazioni La Promessa 20 Febbraio: evitare un disastro

Da quando Beatriz è giunta alla tenuta, Martina è pervasa dalla paura. La ragazza teme che la sua rivale possa rivelare a tutti gli eventi accaduti a Madrid e svelare il reale motivo dietro la sua partenza dalla casa dei genitori, giungendo in silenzio dagli zii. La marchesina cercherà di persuadere la nuova arrivata a desistere dal metterla in cattiva luce, ma Beatriz, determinata a infliggerle dolore, respingerà ogni supplica. Martina dovrà affrontare le conseguenze dei suoi errori, o riuscirà a evitare che il passato venga alla luce?

Anticipazioni La Promessa 20 Febbraio: Catalina sotto shock

Don Lorenzo è attanagliato dalla paura. Desidera ardentemente scoprire chi potrebbe avergli sorpreso insieme ad Elisa in momenti intimi, temendo le conseguenze se la sua relazione clandestina dovesse venire alla luce. Il conte metterà in atto una strategia per individuare il possibile intruso, considerando di avvicinarsi a Catalina. Questo doppio intento si propone di verificare se lei è coinvolta e, contemporaneamente, di godere di una certa libertà d’azione, senza l’osservazione attenta della furba marchesina.

Durante un pranzo, Lorenzo elogierà apertamente le doti gestionali di Catalina, un gesto che sconvolgerà profondamente la giovane. Catalina si troverà a dubitare delle reali intenzioni del padre di Curro, incapace di accettare l’idea che un uomo che l’ha così fortemente disprezzata in passato possa ora aver cambiato atteggiamento. La trama si complica, e il dubbio di Catalina aumenta, lasciando intravedere possibili sviluppi intriganti.

Anticipazioni La Promessa 20 Febbraio: la crisi di Lope

Lope, contro la sua volontà, si è visto costretto a confessare la verità, ma le conseguenze sono state dolorose: una frattura si è aperta con Maria, proprio come temeva. Nonostante Maria stia iniziando a dubitare dei suoi sentimenti per Salvador, per il cuoco non è ancora giunto il momento di godere di una rivincita. Al contrario, è intrappolato in una sensazione di delusione e amarezza, abbracciando il suo dolore. Jana si impegna a sollevare il morale di Lope, cercando di aiutarlo a superare questa difficile situazione con la sua amica. La trama si dipana attraverso le emozioni contrastanti dei personaggi, promettendo ulteriori sviluppi e colpi di scena.

