Anticipazioni La Promessa 19 Febbraio: è il momento di seguire i propri sogni

Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della prossima puntata della Promessa che andrà in onda domani, 19 Febbraio, in prima visione. Nella prossima puntata vedremo Manuel apprestarsi a prendere una decisione di vitale importanza. Stanco di combattere contro Jimena e ormai deluso dalla sua relazione con Jana, il giovane decide di accogliere la proposta di Don Pedro. Si prepara così a seguirlo in Italia, dedicandosi con impegno al suo progetto sugli aeroplani. Ma entriamo nel dettaglio.

Anticipazioni La Promessa 19 Febbraio: decisioni da prendere

La permanenza di Manuel a La Promessa si trasforma in un autentico supplizio. Il giovane si trova in una situazione senza via d’uscita e, affrontando i continui ricatti di Jimena, deve sopportare il peso di restare accanto alla moglie, fingendo che tutto sia normale. A rendere la situazione ancora più difficile ci sono i sentimenti sempre più intensi per Jana, sentimenti che Manuel è costretto a respingere per evitare le ire della sua consorte, la quale si è espressa in modo fin troppo chiaro. Don Pedro si presenterà come il catalizzatore dei sogni di Manuel, offrendogli un’alternativa a questa vita ormai diventata insostenibile, proponendogli una via di fuga.

Anticipazioni La Promessa 19 Febbraio: trasloco in arrivo

La presenza di Don Pedro alla tenuta sembra agire come un balsamo per il povero Manuel. Schiacciato dal peso delle vicissitudini familiari e determinato a evitare ulteriori scandali, specialmente considerando la situazione di Cruz, attualmente in manicomio, il giovane è stato costretto a cedere ai ricatti della moglie, fingendo che tra di loro vada tutto bene. Tuttavia, con l’arrivo di Don Pedro, ha trovato un interlocutore con cui poter parlare della loro comune passione per gli aerei e il volo. Don Pedro gli ha persino proposto di seguirlo in Italia per partecipare al suo progetto, e dopo averci riflettuto, il marchese ha deciso di accettare.

Anticipazioni La Promessa 19 Febbraio: situazioni tese

Manuel dovrà presto comunicare alla famiglia la sua imminente partenza, e è certo che Jimena reagirà in modo estremamente negativo, dando libero sfogo alle sue emozioni. La situazione alla tenuta diventerà estremamente tesa. Questo renderà le cose ancora più complicate per Martina, la quale cercherà di persuadere Beatriz a smettere di complottare contro di lei e a concederle il perdono. Tuttavia, la nuova arrivata avrà solo l’intenzione di rovinare la vita della sua nemica e troverà sempre più sostegno in Jimena, la quale dimostrerà di simpatizzare sempre di più con lei.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 19 al 23 Febbraio