Il contesto della pressione sanguigna è uno di quelli maggiormente sentiti anche in età non avanzata e nella maggior parte dei casi identifica anche un valore dall’estrema importanza nell’ambito della salute nelle varie forme di controllo. E quasi sempre si tende a “stare attenti” ai valori di pressione alta, che identificano una forma di disturbo possibile o sintomo anche abbastanza preoccupante se i valori sono troppo alti, mentre si è generalmente meno preoccupati se risulta essere di tipologia bassa.

Ma anche la pressione bassa pur non essendo per forza e specificamente legata ad una problematica grave, può essere un “campanello d’allarme” che può evidenziare problemi possibili e potenziali di salute all’orizzonte.

Quali sono le cause della pressione bassa, tra quelle più comuni? E come contrastare eventuali di queste problematiche? Proviamo a consultare il parere dell’esperto di turno.

Allerta pressione bassa, quali sono le cause? Ecco il parere del medico

Dal punto di vista medico la pressione viene calcolata in due valori, una minima ed una massima: dicasi ipotensione ossia la pressione mediamente sotto la media quindi “bassa” (che si contrappone all’ipertensione che è invece quella alta) la pressione massima è uguale o inferiore a 90 mmHg e quella minima è uguale o inferiore a 60 mmHg, anche se si considera “preoccupante” solo quando il valore è inferiore a 50/35.

L’ipotensione identifica una forma di scarsa energia ed efficienza del sangue che viene trasportato dal cuore in tutto l’organismo, e se la pressione alta è identificata come come una delle potenziali forme di rischio anche di malanni seri, come infarti ed altri problemi cardiaci, viene conseguentemente considerata più “controllabile” la pressione bassa che però non è sempre da sottovalutare.

Infatti può essere dovuta a varie cause come una condizione mentale momentanea, ma anche disidratazione, eccessiva perdita di sangue, una alimentarzione non sufficientemente nutriente, ma anche ad una forma di reazione dell’organismo ad una particolare forma di farmaci e regime degli stessi. Tra i sintomi più comuni dell’ipotensione vanno menzionati, una scarsa forma di energia, nausea o vomito, pallore, una generale forma di sonnolenza e poca reattività dell’organismo fino a giramenti di testa, svenimenti e forte depressione.

Se costituiscono una normalità, è bene rivolgersi al medico in quanto l’ipotensione può essere una forma di segnale di potenziali problemi sia di natura fisica, ad esempio di malfunzionamento cardiaco che di forma psicologica. E’ una buona idea controllare relativamente spesso i valori di pressione.