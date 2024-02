Anticipazioni La Promessa 23 Febbraio 2024: tempo di confessioni

Scopriamo insieme quali sono tutte le anticipazioni che riguardano la prossima puntata della Promessa, in onda domani venerdì 23 Febbraio, in prima visione. Nella prossima puntata, Teresa sarà testimone di un momento di profonda fragilità da parte di Petra. La cameriera confiderà a Teresa le ragioni profonde del suo legame con Cruz, svelandole una parte cruciale del suo passato. Nel mentre, Catalina si impegnerà a comprendere le intenzioni di Don Lorenzo, il quale, a sua volta, aprirà il suo cuore a Elisa rivelando che i complimenti fatti a Catalina erano motivati dalla volontà di mantenere un rapporto positivo con i marchesi.

Anticipazioni La Promessa 23 Febbraio: confessioni

Con Cruz confinato in manicomio, Petra si ritrova ora nella posizione umile di una cameriera, sotto il comando di Pia. Questa nuova situazione non è affatto gradita all’algida donna, che manifesta il suo disappunto nei confronti della governante della tenuta. Pia non vede l’ora del ritorno della marchesa, sperando che le cose si sistemino a suo favore. Tuttavia, Petra, nonostante la sua nuova condizione, ha instaurato un legame particolare con Teresa. Grazie a questa relazione insolita, Petra troverà il coraggio di confessare a Teresa un suo segreto, rivelando le vere ragioni del suo profondo legame con Cruz.

Anticipazioni La Promessa 23 Febbraio: l’indagine di Catalina

Catalina si trova sconvolta a causa del comportamento di Don Lorenzo, convinta che l’uomo stia architettando qualcosa di losco. È fermamente convinta che il repentino cambiamento di atteggiamento da parte di Don Lorenzo, che l’aveva precedentemente umiliata, non possa essere così repentino, e dubita che lui ora la consideri improvvisamente in grado di gestire la tenuta. Insomma, Catalina sospetta che ci sia qualcosa di nascosto dietro tutto ciò e è decisa a scoprire quale, senza permettere che la situazione le sfugga di mano. Anche Don Alonso, dopo una conversazione con sua figlia, si impegnerà a sorvegliare attentamente il comportamento del cognato.

Anticipazioni La Promessa 23 Febbraio: Don Lorenzo all’attacco

Dopo essere stato sorpreso in un bacio appassionato con Elisa, Don Lorenzo è ora preso dal panico e allo stesso tempo è passato all’attacco. È determinato a individuare la spia che ha assistito alla scena compromettente e a impedire che il suo doppio gioco venga rivelato. Nessuno deve ostacolare il suo piano per mantenere il controllo su La Promessa. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo subdolo, dovrà guadagnarsi la fiducia dei marchesi. Don Lorenzo rivelerà a Elisa di aver elogiato Catalina con l’intento di guadagnarsi il sostegno di lei, Manuel e Don Alonso. Cercherà di utilizzare questa novità per evitare di essere acuoiato e per trovare un modo di uscirne indenne nonostante le circostanze. Si tratta di un artificio astuto che potrebbe funzionare, se solo Catalina non avesse già intuito che qualcosa viene nascosto.

