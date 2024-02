Anticipazioni La Promessa 22 Febbraio 2024: una scusa non basta…

Scopriamo insieme quali sono tutte le anticipazioni che riguardano la prossima puntata della Promessa, che andrà in onda domani 22 Febbraio 2024. Nel prossimo capitolo, Martina si sforzerà di persuadere Beatriz a non complicarle la vita. Le anticipazioni dell’episodio della soap svelano che la marchesina implorerà la sua avversaria di perdonarla e di superare quanto accaduto. Ma entriamo nello specifico.

Anticipazioni La Promessa 22 Febbraio: chiedere scusa

Martina è pervasa dalla paura fin dal momento in cui Beatriz ha fatto il suo ingresso alla tenuta, temendo che la ragazza possa svelare a chiunque ciò che è accaduto tra di loro. La giovane vive con l’angoscioso timore di essere umiliata e di dover affrontare una vergogna imminente. Nel tentativo di evitare questo scenario e di fermare la sua nemica, la quale sta creando un deserto intorno a lei, Martina si umilierà chiedendo perdono. Tuttavia, non riceverà alcuna clemenza. La sua avversaria sarà più determinata che mai a distruggere la sua vita e a ottenere la sua vendetta.

Anticipazioni La Promessa 22 Febbraio: Catilina in cerca di conforto

Catalina si trova in uno stato d’animo tumultuoso a causa di Lorenzo e ha forti sospetti che il conte stia celando un secondo fine dietro i suoi elogi apparentemente sinceri. La giovane è sempre più convinta che il nobile abbia lodato le sue azioni con l’intento di ottenere qualcosa in cambio. Dopo aver discusso della sua inquietudine con Manuel, il quale ha confidato il suo desiderio di trasferirsi in Italia, Catalina si sentirà spinta a condividere tutte le sue paure anche con suo padre. Don Alonso, fidandosi delle parole della figlia, deciderà di vigilare attentamente sul comportamento del suo avverso cognato.

Anticipazioni La Promessa 22 Febbraio: nuovo insegnante in arrivo!

Don Romulo è riuscito a persuadere il marchese affinché decida di prendere provvedimenti riguardo all’istruzione di Simona e Candela, entrambe desiderose di arricchire il proprio bagaglio culturale. Don Alonso, acconsentendo alla proposta, ha deciso di far giungere alla tenuta il maestro Orengo. L’arrivo del nuovo insegnante è stato accolto con entusiasmo dalle due cuoche, Simona e Candela, le quali si sono impegnate a partecipare con dedizione alle lezioni. La grande domanda ora è se il nuovo professore riuscirà a gestire efficacemente entrambe, tenendole entrambe sulla retta via dell’apprendimento. Sarà in grado di mantenere il loro interesse e disciplinare il loro impegno per garantire un percorso educativo fruttuoso per entrambe? Solo il tempo dirà se il maestro Orengo sarà in grado di affrontare la sfida di istruire due personalità così vivaci e determinate come Simona e Candela.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni La Promessa 21 Febbraio 2024