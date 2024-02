Tra i principali nutrienti che non possono essere “sviluppati” dallo stesso organismo umano in modo diretto e vanno quindi consumati con il cibo o l’integrazione, figurano ovviamente le vitamine che hanno un notevole apporto in termini situazionali, diventando addirittura qualcosa di fondamentale in vari ambiti. Se assumere vitamine in modo più o meno consapevole è “normale”, la tempistica può confondere notevolmente: le vitamine vanno prese prima o dopo i pasti?

La risposta non è banale, ma per l’appunto va esaminata tendendo conto di alcuni “pro” e “contro” a seconda del nostro stile di vita.

Ma esiste effettivamente una tempistica migliore per assumere questi nutrienti e massimizzare il loro apporto positivo?

Vitamine, vanno prese prima o dopo i pasti? Ecco cosa dice la scienza

Le vitamine sono generalmente composti da nutrienti sviluppati in natura in vari alimenti e condizioni e nella maggior parte dei casi si parla di elementi dal carattere “liposolubile” che in realtà configurano solo alcune vitamine come le A, la D, la E e la K. Queste dal carattere in questione tendono ad essere quelle più “resistenti” in quanto assimilate assieme ai grassi alimentari e accumulate nel fegato mentre quelle idrosolubili sono quelle the perdono consistenza in acquae vanno quindi assimilate con costanza.

Ma quando è il momento migliore per assumere vitamine?

E’ assolutamente importante prima di tutto ricordare che cibi e soprattutto integratori che contengono un numeroso apporto di vitamine non vanno considerati come elementi da prendere a cuor leggero: non sono medicine ma neanche “caramelle” ed un loro abuso può portare a scompensi e problemi anche difficili da risolvere, che possono essere anche peggiori di una carenza delle stesse vitamine.

Generalmente le vitamine attraverso l’integrazione sono da tenere d’occhio in quanto a quantità e per questo bisogna attenersi alle indicazioni del nostro medico. Però per una forma effettiva di efficacia si consiglia generalmente di consumarne in modo specifico a ridosso di pranzo e cena, generalmente entro 20-30 minuti dall’inizio del pasto, in questo modo gli integratori possono essere effettivamente assorbiti con maggior naturalezza senza creare un distacco alimentare.

Ovviamente molto dipende dalla nostra carenza e dal tipo di vitamina.