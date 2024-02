Anticipazioni La Promessa 28 Febbraio 2024: Don Lorenzo riuscirà nel suo intento?

Scopriamo insieme quali saranno tutte le anticipazioni che riguardano la prossima puntata della Promessa, in onda domani 28 Febbraio 2024, in prima visione. Nella prossima puntata, assisteremo a un momento cruciale per Catalina, in cui sarà costretta a prendere in considerazione un consiglio offertole da Lorenzo. Il Conte persuaderà Catalina a cedere la firma dei nuovi contratti di locazione, originariamente assegnati a lei da Don Alonso, a qualcun altro. Questa decisione sarà presa al fine di consentirle di partire insieme al padre per raggiungere Cruz in sanatorio.

Anticipazioni La Promessa 28 Febbraio: Don Lorenzo riuscirà a convincere Catalina?

Il comportamento di Don Lorenzo ha avuto un impatto notevole su Catalina, poiché le ha rivolto complimenti per la sua abile gestione degli affari della tenuta. Il conte sembra aver adottato questa tattica con l’intento di guadagnarsi la fiducia della ragazza, probabilmente mirando a ottenere una visione più approfondita sugli introiti della famiglia Lujàn e a consolidare la sua influenza. Con la stessa agenda, il Conte ha persuaso la marchesina a lasciare che qualcun altro si occupi della firma dei nuovi contratti di locazione, un compito che potrebbe essere cruciale per i suoi piani.

Questi contratti, coincidentemente, dovrebbero essere finalizzati nei giorni in cui Don Alonso ha deciso di recarsi a trovare Cruz in sanatorio. Il padre di Curro, con intenzioni maliziose, ha spinto Catalina a delegare i suoi compiti e a partire insieme al padre.È possibile che, con il passare del tempo, Catalina nutrirà dei dubbi riguardo alla sua decisione di seguire i consigli di Don Lorenzo. Sarà forse presa dal rimorso per aver dato ascolto alle sue manipolazioni?

Anticipazioni La Promessa 28 Febbraio: nessuno saprà niente

Don Lorenzo, ignaro di chi possa essere il testimone del bacio con Elisa, è partito in una frenetica ricerca del misterioso “guardone” che potrebbe comprometterlo rivelando ciò che ha visto. Il conte è all’oscuro del fatto che la persona che sta cercando sia Jana, la quale ha confessato tutto a Curro. Quest’ultimo chiede a Jana di rimanere cauta e di evitare di cedere al panico, poiché è fondamentale che nessuno venga a conoscenza di quanto accaduto.

Nonostante l’ignoranza di Don Lorenzo sulla vera identità del testimone, alcuni comportamenti sospetti lo portano a sospettare che suo figlio possa essere a conoscenza dell’accaduto. Deciso a chiarire la situazione, il conte si prepara ad affrontare Curro faccia a faccia, ignorando che il giovane non è l’unico a essere al corrente del suo segreto. La trama si complica ulteriormente, creando una tensione palpabile e promettendo nuovi intrecci nel destino dei personaggi coinvolti.

