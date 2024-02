Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 29 Febbraio 2024: nuovi guai in corso

Scopriamo insieme quali saranno tutte le anticipazioni che riguardano il prossimo episodio del Paradiso delle Signore, in onda domani 29 Febbraio, in prima visione. Nel prossimo appassionante episodio, Concetta si troverà ancora incapace di concedere il perdono a Ciro. Le anticipazioni della soap svelano che tra i genitori di Maria persiste un gelo palpabile. La rottura del fidanzamento tra la stilista e Vito, unita all’atteggiamento di Ciro, ha generato una frattura all’interno della famiglia Puglisi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 29 Febbraio: tensioni in corso

Concetta è furibonda nei confronti di Ciro. La madre di Maria è giunta al punto di non poter più tollerare l’atteggiamento del marito, che persiste nel mantenere una mentalità chiusa e comportarsi come in passato. La discussione tra i due è stata accesa, con Ciro che ha esacerbato la situazione arrabbiandosi con la figlia per la rottura del fidanzamento con Vito. Non solo ha rimproverato sua figlia, ma ha anche accusato la moglie di averla sostenuta e protetta.

Dopo questa spiacevole discussione, Concetta ha deciso di prendere le distanze dal marito, determinata a non piegarsi finché non riceverà delle scuse sincere e un cambiamento radicale da parte di Ciro. Tuttavia, il barista dimostra di essere un osso duro e non sembra incline a fare marcia indietro. La tensione all’interno della famiglia Puglisi cresce, aprendo una profonda spaccatura tra Concetta e Ciro. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi e se ci sarà spazio per una riconciliazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 29 Febbraio: gelosie

Marta si è resa conto di provare ancora sentimenti per Vittorio, ma ora si trova in una situazione complicata senza una chiara via d’uscita. La Guarnieri è consapevole che non può rivelare apertamente i suoi sentimenti, soprattutto considerando che l’ex marito è ormai legato a un’altra donna. In cerca di distrazione da questi pensieri tormentanti, Marta si dedicherà all’organizzazione dell’asta di beneficenza per il progetto della casa-famiglia.

Tuttavia, la presenza costante di Vittorio e Matilde, immersi nel loro amoreggiare senza sosta, metterà Marta in una situazione di forte disagio. La giovane si troverà di fronte a una scelta difficile: affrontare la situazione con coraggio o pensare di allontanarsi per preservare la propria serenità.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 29 Febbraio: nuove passioni

Irene e Alfredo si sono lasciati travolgere dalla passione, un evento che complica notevolmente le dinamiche esistenti e della quale la capocommessa è perfettamente consapevole. Tuttavia, Irene si trova nella difficile posizione di non poter rivelare nulla ad Alfredo, poiché è ben conscia della sua reazione furiosa e della possibile mancanza di perdono. La giovane donna continuerà a nascondere la verità al suo fidanzato, mantenendo un velo di segretezza intorno a questa complicata situazione. Nel frattempo, in Caffetteria, tutto è pronto per la festa a sorpresa organizzata per celebrare il compleanno di Delia.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 28 Febbraio