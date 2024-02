Anticipazioni La Promessa 1 Marzo 2024: arriva la fine per Jana

Scopriamo insieme quali saranno le prossime anticipazioni previste per il nuovo episodio della Promessa, che sarà trasmesso venerdì 1 Marzo, in prima visione. Nell’episodio successivo, Jana verrà colta da uno sconvolgimento totale alla notizia della gravidanza di Jimena. La giovane cameriera sarà completamente incapace di accettare la realtà di quanto sia accaduto e sarà travolta da una crisi emotiva che si tradurrà in un pianto inarrestabile.

Anticipazioni La Promessa 1 Marzo: la resa dei conti per Jana

La notizia della gravidanza di Jimena si è diffusa rapidamente nella tenuta, come era prevedibile. Mentre i membri della famiglia Lujàn gioiscono all’idea di accogliere un nuovo erede, Manuel si trova ancora una volta a combattere con i suoi tormenti interiori. La prospettiva di non poter più allontanarsi dalla donna che non ama lo angustia profondamente, e ciò che è ancora più doloroso è che la persona a cui tiene sinceramente, Jana, sarà inevitabilmente coinvolta e soffrirà molto per questa situazione.

Infatti, quando Jana scoprirà che il suo amato sta per diventare padre, la ragazza crollerà emotivamente. Il pianto abbondante e disperato sarà la sua reazione inevitabile, eppure si troverà nell’impossibilità di fare qualcosa per fermare questo vortice di emozioni. Inoltre, non potrà nemmeno confessare la vera ragione della sua tristezza, creando un ulteriore strato di complicazioni emotive nella trama.

Anticipazioni La Promessa 1 Marzo: vendette in corso

Martina si troverà ad affrontare una situazione incredibilmente complessa e delicata rispetto a quanto le sia capitato fino a questo momento. Beatriz ha scoperto che tra Martina e il cugino di Catalina c’è un legame affettuoso e farà di tutto per intralciare la loro relazione, cercando vendetta in ogni modo possibile. La nuova arrivata malvagia prenderà di mira Curro, tentando di sedurlo e provocando naturalmente la furia di Martina. Tuttavia, la protagonista sarà costretta a restare nell’ombra senza poter fare nulla in modo diretto, aggiungendo un ulteriore livello di difficoltà alla sua già complicata situazione.

Anticipazioni La Promessa 1 Marzo: segreti nascosti

Simona e Candela sono riuscite a organizzare un altro insegnante per la tenuta, e l’arrivo di Don Carlos è finalmente avvenuto. Sebbene Simona lo conosca già, è vitale mantenere questo fatto segreto. La cuoca è determinata a preservare la confidenzialità del suo vero rapporto con il nuovo arrivato e farà di tutto per assicurarsi che nessun altro venga a conoscenza di questa situazione. Per poter parlare con Don Carlos privatamente, Simona convincerà Candela a lasciare temporaneamente l’aula, sfruttando l’occasione di preparare un caffè per lui durante una breve pausa. Questo stratagemma le permetterà di gestire la situazione con discrezione, mantenendo il segreto al sicuro da sguardi indiscreti.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni La Promessa 29 Febbraio 2024