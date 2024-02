Anticipazioni La Promessa 29 Febbraio 2024: una richiesta impossibile

Scopriamo insieme quali sono tutte le anticipazioni che riguardano la prossima puntata della Promessa, in onda domani giovedì 29 Febbraio, in prima visione. Nel prossimo episodio, prima di partire per raggiungere Cruz, Don Alonso ordinerà alla sua nipote di allontanare Beatriz dalla tenuta e di non farla ritrovare al suo ritorno.

Anticipazioni La promessa 29 Febbraio: una richiesta difficile da esaudire

Don Alonso si appresterà a partire per raggiungere Cruz in clinica, in compagnia di Catalina, che ha ceduto alle persuasioni di Don Lorenzo liberandosi degli oneri legati alla firma dei contratti. Prima di salire in auto per intraprendere il viaggio, il marchese imporrà a sua nipote di allontanare Beatriz. Manifestando il suo disgusto per la presenza della ragazza, Don Alonso sarà chiaro nel dichiarare che non desidera vederla più al suo ritorno. Martina, sconvolta, si renderà conto di non poter accontentare lo zio, a meno che Beatriz non riesca a vendicarsi completamente di lei.

Anticipazioni La Promessa 29 Febbraio: perdonare?

Martina, con il cuore colmo di pentimento, ha cercato disperatamente il perdono da parte di Beatriz, ma la ragazza si è mostrata irremovibile, rifiutando categoricamente di ascoltarla. Determinata a ottenere la sua vendetta, Beatriz non si fermerà di fronte a nulla, nonostante le suppliche di Martina. La marchesina, consapevole della minaccia imminente, comprende la difficoltà nel soddisfare le richieste dello zio, desideroso di liberarsi della presenza indesiderata di Beatriz nella dimora di famiglia.

Martina si trova ora in una situazione delicata, con le mani legate, poiché liberarsi di Beatriz potrebbe significare sottostare alla sua vendetta o essere esposta a uno scandalo imbarazzante. La giovane cugina di Catalina si trova di fronte a un bivio, cercando disperatamente una via d’uscita che eviti il trambusto e la pericolosa escalation della situazione.

Anticipazioni La Promessa 29 Febbraio: un nuovo amore in arrivo

Martina si troverà immersa in una profonda crisi, temendo di non riuscire a uscirne indenne. Tuttavia, in questo difficile momento, potrà contare sull’inestimabile supporto di Curro, il quale le offrirà il suo sostegno incondizionato. La complicità tra i due giovani crescerà in modo evidente, svelando la presenza di sentimenti delicati tra loro.

In un momento di intensità emotiva, Martina e Curro si lasceranno trasportare dal momento, avvicinandosi sempre di più. La sintonia tra i due sarà così palpabile che sfioreranno il dolce gesto di scambiarsi un bacio appassionato. Tuttavia, il destino sembrerà giocare loro un tiro beffardo, poiché saranno interrotti da un terzo incomodo inaspettato. Chi sarà colui che getterà ombre sulla magia di quel momento promettente? Riusciranno Martina e Curro a superare gli ostacoli e a coltivare la loro connessione speciale nonostante le sfide che si prospettano all’orizzonte?

