I migliori esercizi da fare a casa per dimagrire: ecco quali sono

Il movimento tiene in forma, senza troppe sorprese risulta essere qualcosa di relativamente molto conosciuto e famoso come concetto fin da quando siamo molto piccoli, che però si scontra anche con le mancanze di tempo, e di voglia che il tran tran quotidiano ci mette davanti. Se comprendiamo razionalmente l’importanza di dedicare alcuni periodi della settimana all’esercizio, magari recandoci in palestra con regolarità, si può anche trovare una forma di compromesso, in modo specifico se siamo intenzionati a dimagrire. Grazie anche al web sono stati concepiti vari esercizi che adattati ad un contesto “locale” possono essere anche sviluppati a casa per perdere peso e restare in forma.

E’ importante riuscire a farli “rientrare” in un ambito generale di quotidianità, così da massimizzare la loro efficacia.

Quali sono gli esercizi più pratici ed efficaci da fare “tra le mura amiche”?

Perdere peso con esercizi “casalinghi”? E’ possibile: ecco come

In particolare in inverno ma anche durante il resto dell’anno risulta essere difficile a tratti trovare un ritaglio di tempo al giorno da dedicare agli esercizi: per questo motivo esistono gli esercizi a basso impatto che però integrati in una serie specifica da effettuare giornalmente può effettivamente aiutare il tono muscolare e portarci ad anche a vivere una perdita di peso.

Affondi – Gli affondi sono essenziali per migliorare l’elasticità degli arti, restando in piedi e portando avanti una delle gambe, spostando l’altra invece indietro il più possibile avviciando il ginocchio al pavimento, restando in questa posizione per alcuni secondi, tornando lentamente nella posizione di riposo assumendo una contrazione muscolare, facendo poi lo stesso con l’altra gamba.

Bicycle crunch – Per gli addominali laterali possiamo scegliere questo esercizio. Bisogna stare sdraiati, posizionare le mani dietro la testa a gomiti aperti. E dopo aver steso una gamba va portata lentamente la senza rallentare troppo verso il petto avvicinando nello stesso momento il gomito opposto.

Mountain Climber – Bisogna ricordarsi di assumere la giusta posizione del tradizionale plank ossia distesi a terra a pancia in giù con i gomiti in appoggio, le braccia flesse a 90° rispetto al busto, e le gambe distese semi divaricate. In questa posizione bisogna avvicinare il ginocchio sinistro verso il gomito dello stesso lato, restando in controllo muscolare dell’addome. Procedere progressivamente con velocità maggiore.

Squat Jump – Per glutei, è una versione dello squat con un salto finale. Bisogna iniziare in una posizione in piedi mantenendo le due gambe all’altezza del bacino., piegando le ginocchia scendendo con i glutei verso il basso, badando a non far allontanare troppo i piedi dalle ginocchia. Dopo aver “resistito” qualche secondo, , si ritorna in su con un saltello.

Sono solo alcuni degli esercizi che possiamo fare in casa, senza attrezzi particolari. E’ una buona idea iniziare con una corsa leggera sul posto come riscaldamento, e di scegliere di fare almeno 10 serie per ogni esercizio al giorno, per iniziare.