Le abitudini che danneggiano i tuoi denti: ecco cosa non fare assolutamente

I denti umani costituiscono una forma evoluta e modificata di quella degli ominidi ed ancora oggi dal punto di vista antropologico sono fonte di discussione anche per confermare la natura alimentare della specie umana, ma rispetto ad altre tipologie di animali costituiscono anche un vero e proprio problema inerente alla cura necessaria, in quanto la nostra specie di fatto “sostituisce” solo in età molto giovane i denti da latte con quelli definitivi. Oltre a cibi naturalmente poco sani esistono anche varie abitudini che danneggiano in modo anche rilevante nel corso degli anni i denti e se alcune di queste sono molto conosciute e “logiche” tante altre sono quasi sorprendenti per alcuni.

Non solo per una questione di “conto” dal dentista ma anche per una di semplice abitudine è bene valutare con attenzione “cosa non fare”.

Abbiamo preso in esame oltre una decina di abitudini piuttosto frequenti, alcune più di altre, che nel corso del tempo possono portare al danneggiamento dei denti.

Attenzione ai denti: ecco le abitudini sbagliate che li possono danneggiare

Dal punto di vista evoluzionistico i denti umani sono molto avanzati, anche se per forza di cose la nostra specie non può considerarsi particolarmente all’avanguardia rispetto ad altre forme di animali che date le abitudini e diete diverse, hanno al tendenza a sostituire l’apparato dentale anche più di una volta.

Naturalmente oggi sono conosciute molte abitudini che partono da lontano, ossia durante le prime fasi dell’infanzia che vedono spesso un utilizzo indiscriminato di biberon e ciucci che nel corso del tempo possono provocare una “stortura” ed una forma irregolare dell’apparato dentale, che poi necessita di interventi di tipo meccanico dentale per essere corretti.

Decisamente diffusa tra gli adulti la tipica forma di digrignamento, paventata ad esempio dal bruxismo, una pratica involontaria spesso legata ad una condizione di ansia e nervosismo che naturalmente causa piccole crepe nel corso del tempo.

Ma molto spesso sono il rosicchiare oggetti, come matite, penne, ma anche le unghie oltre che oggetti sufficientemente solidi a causare delle piccole fratture che vanno ad influenzare negativamente lo stato dello smalto dei denti. Anche fare ricorso ai denti per azioni come il dividere il nastro adesivo o peggio ancora, aprire bottiglie, è qualcosa da evitare assolutamente per la stessa motivazione: anche se le micro fratture spesso non sono visibili ad occhio nudo tendono ad influenzare molto negativamente la struttura dello smalto, che è la principale protezione esterna del dente.