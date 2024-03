Anticipazioni settimanali Uomini e Donne: dal 4 all’8 Marzo 2024

Si prospetta una settimana piuttosto movimentata per Uomini e Donne, prevista dal 4 all’8 Marzo 2024. Pare che i partecipanti al trono over e a quello classico del dating di Maria De Filippi stiano mettendo in atto sforzi considerevoli per introdurre dinamiche completamente nuove e, bisogna ammetterlo, a tratti sia scontate che irriverenti. Ma entriamo nel vivo delle puntate.

Anticipazioni settimanali Uomini e Donne: l’esterna di Ida

Nella settimana appena trascorsa, Ida ha preso la difficile decisione di riaccogliere Mario. Questa scelta non è stata semplice e ha suscitato diverse critiche. Ciò nonostante, Ida non ha organizzato un appuntamento esterno con Mario nelle prime puntate, ma lo farà nelle prossime di Uomini e Donne fino all’8 marzo. Tuttavia, il clima tra i due non sarà più il medesimo di prima dell’ultima segnalazione fatale. Sarà palpabile un certo imbarazzo e, ancor di più, Ida avrà difficoltà a riacquistare fiducia in Mario. Nonostante un abbraccio conclusivo, i due si ritroveranno a discutere anche in studio. La situazione sarà completamente diversa con Daniele: la tensione raggiungerà quasi il bacio e Ida dovrà fare uno sforzo per trattenersi.

In un appuntamento esterno intriso di emozioni e di un irresistibile magnetismo, Ida si troverà ad essere gradualmente conquistata dal corteggiamento di Pierpaolo. Tra i due scoccherà un bacio che innescherà una reazione dirompente da parte di Mario. Già segnato da un percorso che sembra tutto in salita, l’uomo si alzerà improvvisamente, si sfilierà il microfono e uscirà dallo studio senza pronunciare una sola parola. Il suo viso traspare una furia intensa, evidenziando chiaramente la sua rabbia. Maria De Filippi informerà Ida che Mario sta facendo le valigie e la donna cercherà di raggiungerlo nei camerini. Tuttavia, non riuscirà a calmarlo. Al suo ritorno in studio, da sola, Maria dichiarerà di non essere riuscita a parlare con Mario, poiché la sua furia eccessiva ha reso ogni tentativo vano.

Anticipazioni settimanali Uomini e Donne: la scelta di Brando?

Un ruolo di primo piano nella prossima settimana sarà ricoperto da Brando, affiancato da un turbinio di insicurezze che sembrano averlo avvolto. Il giovane non mancherà di ribadire, ancora una volta, di trovarsi in uno stato di confusione più profondo che mai e di non sentirsi ancora pronto a compiere una scelta netta tra Beatriz e Raffaella. Tale dichiarazione lascerà deluse entrambe le ragazze, e per Raffaella sarà il momento di prendere una decisione drastica, abbandonando persino lo studio quando Brando opterà per ballare con la sua rivale. Sorge quindi spontanea la domanda: il ragazzo sta ponderando l’ipotesi di sospendere temporaneamente il suo trono? La sua incertezza sembra gettare ombre sull’evoluzione futura del programma.