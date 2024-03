Lo shampoo tutti i giorni fa male? Ecco la risposta definitiva

L’igiene personale è qualcosa di appunto molto legato alle nostre abitudini ma che è sostanzialmente qualcosa di costituente in un “passaggio obbligato” in quanto identifica una forma di cura della nostra persona che ci porta sicuramente a vivere meglio anche nei vari contesti sociali ma che è anche concepita come una forma di difesa contro i vari micro organismi. Da sempre le personalità si dividono anche effettivamente tra chi considera lavarsi i capelli tutti i giorni come un buon rimedio e chi invece non la identifica come una “buona abitudine”. Ma lo shampoo tutti i giorni fa effettivamente male?

In realtà la risposta è abbastanza definita, ma non costituisce un valore assoluto al 100 %, essendo i capelli e le abitudini condizioni diverse.

In definitiva fare lo shampoo tutti i giorni fa male ai capelli? Ecco la risposta.

Farsi lo shampoo tutti i giorni fa male? La risposta è la seguente

Lo shampoo oggi viene considerata spesso come una normale continuazione della doccia e del bagno, anche se fino ad epoche non così specificamente remote, l’abitudine di “fare tutt’uno” ed utilizzare lo stesso tipo di prodotto utilizzato per altre parti del corpo anche per il capo era comune.

Da qui probabilmente deriva almeno in parte la nomea della poca salubrità del fare lo shampoo tutti i giorni: secondi varie voci ed abitudini infatti questo potrebbe portare ad una secchezza della cute e di una struttura più fragile dei capelli. In realtà gli shampoo moderni sono sufficientemente evoluti e specificamente concepiti da non essere aggressivi anche se utilizzati tutti i giorni.

Infatti è una buona idea fare ricorso a lavaggi dei capelli anche tutti i giorni, in quanto questo evita o riduce al minimo la concentrazione di sebo e sudore che sono anche una delle cause, se in eccesso, di effettive problematiche come forfora e cuoio capelluto secco. E’ però una buona idea ricordare di scegliere tipologie di shampoo spiccatamente legate alla nostra qualità di capelli e che magari risultino essere effettivamente adatte alla nostra cute.

Anche l’uso del balsamo non è sconsigliato, seppur in quantità non eccessive. Ciò che causa effetti negativi nei confronti dei capelli sono altri fattori come la temperatura dell’asciugacapelli troppo elevata, un utilizzo troppo aggressivo e costante della piastra, tenere i capelli spesso esposti al sole troppo a lungo ma anche toccandoli troppo di frequente in quanto questo può favorire la diffusione del sebo.

Shampoo tutti i giorni quindi si, a patto di scegliere la tipologia e la qualità giusta.