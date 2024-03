Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 Marzo 2024: patto raggiunto?

Scopriamo insieme quali saranno tutti gli spoiler che riguardano la prossima puntata del Paradiso delle Signore, in onda domani 11 Marzo 2024, in prima visione. Nella prossima puntata, Matteo, con l’avallo di Umberto, cercherà di convincere Marcello e Vittorio a finalizzare l’accordo con Hofer. Il giovane, in accordo con il padre, proporrà di recarsi personalmente in Germania per verificare la buona fede dell’imprenditore. Nel frattempo, Maria sarà contattata da una giornalista che desidera intervistarla insieme a Vito.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 Marzo: Marcello in crisi

Marcello si trova sull’orlo di un abisso, all’insaputa di quanto sta accadendo. Ignaro del coinvolgimento di suo fratello nell’operazione orchestrata da Umberto, il giovane Barbieri assicura al Commendatore di aver trovato il modo perfetto per convincere sia Vittorio Conti che Marcello a concludere l’affare con Hofer. Senza che Marcello ne sia a conoscenza, il suo stesso fratello si offre di partire per la Germania, affermando di voler verificare di persona le affermazioni dell’imprenditore. In realtà, si tratta di un inganno, poiché il tedesco è già in accordo con Guarnieri e attende solo il momento opportuno per ottenere ciò che Umberto e il padre di Marta desiderano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 Marzo: continua la crisi

Vito e Maria hanno intrapreso percorsi divergenti, incapaci di superare le tensioni tra di loro. Lo scontro tra Lamantia e Matteo ha ulteriormente complicato le cose, portando Vito a non voler più avere alcun contatto con la sua ex fidanzata. Con questa mentalità tutto fuorché pacifica, il ragazzo rifiuterà categoricamente di partecipare a un’intervista a cui Maria sarà chiamata.

La Puglisi verrà invitata a condividere la sua storia, e la giornalista incaricata le chiederà se sarà possibile porre alcune domande anche al suo ex fidanzato. Venuta a conoscenza di questa situazione, Vito comunicherà a Maria la sua completa disinteresse nel rilasciare dichiarazioni pubbliche, specialmente accanto a lei. Questa decisione sarà un duro colpo per la giovane collaboratrice di Vittorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 Marzo: alla ricerca della spilla

La madre di Tullio ha fatto un regalo prezioso a Elvira sotto forma di una splendida spilla, ma sfortunatamente, la ragazza la perderà per distrazione. Dopo vani tentativi di cercarla, Elvira sarà pervasa dallo sconforto, preoccupandosi del modo in cui dovrà comunicare questo incidente al fidanzato e alla futura suocera, temendo la loro reazione poco positiva.

Nel frattempo, Rosa verrà a conoscenza dei piani di sua madre di farle visita a Milano. La ragazza, insieme allo zio Armando, cercherà di trovare un modo per nascondere a Wanda la sua reale occupazione come commessa al Paradiso, dissimulando il fatto che lavori come insegnante. Riusciranno a trovare una soluzione? Infine, Roberto desidererà festeggiare il suo compleanno in compagnia di Mario, il quale, tuttavia, persiste nel rifiutarsi di mostrarsi in pubblico con Landi.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: dall’11 al 15 Marzo 2024