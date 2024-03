Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: dall’11 al 15 Marzo 2024

Scopriamo quali sono tutte le anticipazioni che riguardano le puntate settimanali del Paradiso delle Signore, che va dall’11 al 15 Marzo, sempre in prima visione sui nostri schermi. Ma entriamo nel vivo, scoprendo quali sono tutti gli spoiler giornalieri.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata dell’11 Marzo

Matteo Portelli si trova in una situazione delicata, costretto a tradire il fratellastro Marcello Barbieri per onorare un impegno precedentemente assunto con Umberto Guarnieri. Nel tentativo di persuadere Marcello a intraprendere un affare con l’imprenditore Hofer, nonostante l’iniziale esitazione di Vittorio Conti, Matteo offre di personalmente recarsi in Germania per valutare la situazione dell’imprenditore.

Nel frattempo, Maria Puglisi riceve una proposta da una giornalista desiderosa di intervistarla insieme al suo ex fidanzato Vito. Tuttavia, quest’ultimo sembra mostrare un certo disagio all’idea di ritrovarsi in tale situazione. Nel contempo, Roberto esprime il desiderio di festeggiare il suo compleanno con Mario, ma quest’ultimo esclude categoricamente la possibilità di essere visti insieme in pubblico. Nel frattempo, Elvira, disperata, perde una spilla preziosa regalatale dalla madre di Tullio.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata del 12 Marzo

Marta Guarnieri e Adelaide di Sant’Erasmo sono in procinto di fare ritorno a Milano, poiché si avvicina l’inaugurazione della casa-famiglia. Nel frattempo, Matilde Frigerio si trova ad ascoltare una conversazione di Umberto Guarnieri in cui si parla in modo specifico del rapporto tra Marta e Vittorio Conti. Questo fa emergere con forza la gelosia che Matilde aveva faticato a reprimere.

Nel contempo, Elvira si trova in uno stato di smarrimento in quanto ha perso la spilla di Giuditta. Mentre cerca aiuto da Salvo per rintracciarla, il fidanzato Tullio fa una scoperta scioccante e reagisce con rabbia. D’altra parte, Vito rifiuta categoricamente di concedere un’intervista in compagnia della sua ex fidanzata, e di fronte alla pressione delle amiche, Maria fa una proposta alla giornalista: desidera essere intervistata da sola, senza coinvolgere il suo ex Vito.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata del 13 Marzo

Matilde si scontra con incontenibile gelosia nei confronti di Marta. Nel frattempo, Marcello chiede a Landi di aiutare Rosa, convincendola a fingere di lavorare come redattrice al Paradiso per evitare di deludere la madre Wanda. Salvo, dopo aver trovato la spilla di Elvira, tenta sottolineare la tossicità del rapporto di quest’ultima con Tullio. Agata decide di fare un regalo di compleanno a Roberto, convinta che dopo il lavoro lui incontri la donna di cui è innamorato. Nonostante iniziali resistenze, Vito accetta di essere intervistato insieme a Maria, ma davanti alla giornalista compie un gesto inaspettato baciando la sua ex.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata del 14 Marzo

Il bacio con Vito ha lasciato Maria sommersa da incertezze e dubbi. Nel frattempo, Matilde è decisa a definire chiaramente la sua relazione con Vittorio prima che questi possa ripensare al legame con la sua ex-moglie. Pertanto, gli fa una proposta di notevole importanza. Matteo fa ritorno da Francoforte con notizie positive, e Marcello, fiducioso in ogni sua parola, ammette di voler proseguire l’affare con Hofer. Questo rallegra Umberto, il cui malvagio piano sembra prendere forma come previsto. Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata del 15 Marzo

Adelaide e Marta fanno ritorno a Milano per partecipare all’inaugurazione della casa-famiglia, ma Marcello decide di mantenere le distanze, evitando un incontro con la Contessa. Nel frattempo, Rosa si è integrata bene nella redazione del Paradiso, ma non riesce più a mentire alla madre, confessandole tutto e suscitando l’ira di Wanda. Mentre si svolge l’inaugurazione al Circolo, Matilde osserva la crescente complicità tra Vittorio e Marta e si trova incapace di nascondere la sua gelosia.

