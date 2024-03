Anticipazioni settimanali Uomini e Donne: dall’11 al 15 Marzo 2024

Le trasmissioni di Uomini e Donne previste dal 11 al 15 marzo 2024 saranno caratterizzate dal ritorno in studio di Mario Cusitore. Dopo aver ricevuto un messaggio da Ida Platano, il corteggiatore deciderà di fare marcia indietro, abbandonando l’idea di lasciare il programma. Un’altra interessante novità di questa settimana sarà l’introduzione del nuovo tronista Daniele, un trentatreenne proveniente da Napoli. Ma entriamo nel vivo.

Anticipazioni settimanali Uomini e Donne: nuovi risvolti fra Mario e Ida

Il Trono di Brando si troverà immerso in un vero e proprio caos nelle prossime puntate. Beatriz e Raffaella, stanche delle continue indecisioni di Brando, decideranno di non presentarsi in studio, lasciando il tronista solo con le sue riflessioni. Le due corteggiatrici, unite da una comune insoddisfazione, prenderanno questa drastica decisione, gettando ulteriormente nello scompiglio la situazione.

A questo punto, Brando annuncerà di essere finalmente pronto a prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, si scoprirà che Ida Platano ha inviato un biglietto a Mario, il quale aveva già preparato le valigie per abbandonare il programma. Tuttavia, il corteggiatore deciderà di rinunciare all’idea di lasciare Uomini e Donne e farà ritorno in studio.

Nell’episodio successivo, saranno mostrate due esterne della tronista con Pierpaolo e Daniele. Le anticipazioni svelano che non ci sarà alcun bacio con nessuno dei due contendenti. Inoltre, Ida esprimerà qualche dubbio riguardo a Daniele, ritenendolo forse un po’ troppo giovane per lei. Nonostante ciò, deciderà di continuare la conoscenza con il nuovo corteggiatore.

Anticipazioni settimanali Uomini e Donne: l’arrivo di un nuovo tronista

Nel corso delle imminenti puntate, verrà introdotto il nuovo tronista, Daniele, un napoletano di 33 anni che opera nel mondo della moda e ha vissuto per sei anni a New York. Nel filmato di presentazione, Daniele condividerà dettagli della sua infanzia trascorsa in un quartiere difficile di Napoli. In passato, ha affrontato il rischio di prendere una strada negativa, ma alla fine ha fatto la scelta giusta, lasciando la sua città natale per perseguire una carriera nel campo della moda. Caratterizzato da tatuaggi dai colori mediterranei, Daniele ha un grande affetto per il suo cane Diego, così chiamato in onore di Maradona. Sebbene possa apparire come una persona dal carattere forte, in realtà è sensibile e profondo. Ora, dopo un periodo di singletudine, è pronto a innamorarsi e ha scelto il programma di incontri di Maria De Filippi per farlo. Gli spettatori dovranno attendere le prossime puntate per scoprire come si svilupperà il suo percorso romantico.

