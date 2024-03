Anticipazioni Un Posto al sole dal 11 al 15 Marzo 2024: Fervono i preparativi per Rossella

Enigmi e realtà nascoste si combinano con sentimenti e momenti talvolta divertenti in questi avvincenti episodi di Un posto al Sole.

Anticipazioni Un Posto al sole dal 11 al 15 Marzo 2024: La determinazione di Diego

Alberto è sempre più convinto di avere Clara sotto controllo e di riconquistarla come in passato. Tuttavia, la ragazza nutre forti dubbi sul suo futuro, e un particolare evento potrebbe influenzare permanentemente le sue scelte. Rosa è convinta che Clara le abbia voltato le spalle, senza sapere che l’amica sta affrontando una rivelazione sconvolgente. Clara decide di visitare Eduardo in prigione per comunicargli di persona le novità. Rossella riceve una grande sorpresa quando gli amici organizzano un inaspettato addio al nubilato per lei. In un momento di eccesso durante la serata, Rossella rischia di cedere a una tentazione a lungo repressa. Nonostante le agitazioni causate dalla vicinanza di Nunzio, Rossella è concentrata sui preparativi per il matrimonio e il grande giorno è finalmente arrivato.

Diego è determinato a dare una svolta alla sua vita e lo comunica a suo padre. Nel frattempo, Ida si sente sempre più tesa riguardo alla convivenza nella casa Ferri. Sfruttando una serata libera, Ida trascorre del tempo piacevole al Vulcano con Diego, scelta che non sarà ben vista da Marina e Roberto. Dopo i momenti di preoccupazione per Guido, Mariella si prepara a vivere con maggiore serenità la situazione in discesa, cercando di essere più premurosa e disponibile con il marito. Tuttavia, Guido sembra reagire negativamente alle attenzioni della moglie. Manuela, nonostante cerchi di convincersi che tutto va bene, è scossa dalla scoperta che Niko e Valeria sono tornati insieme.

È il giorno fissato per la nuova sessione con lo psicologo. Quando Filippo e Serena cercano di persuadere Irene a partecipare, scoprono che la figlia stava utilizzando di nascosto il vecchio telefono della madre. La coppia si interroga sul comportamento della figlia e su come avvisarla dei possibili rischi dei social network e del web in generale.

Anticipazioni Un Posto al sole dal 11 al 15 Marzo 2024: Dove eravamo rimasti

Marina riflette sulla “maternità tardiva”, mentre Ida riceve una chiamata inaspettata sulla salute del padre. Diego cerca di sostenere Ida, ma lei si chiude emotivamente. Roberto e Marina vigilano su di lei per evitare coinvolgimenti sentimentali con Diego. Durante la vacanza di Niko, ci sono cambiamenti nei programmi, e a Napoli, Manuela combatte la gelosia per il ragazzo, mentre Jimmy reagisce al cambiamento del padre.

Rosa prende una decisione sorprendente nella sua vita. Tra Luca e Manuel nasce un’amicizia. Filippo e Serena, con opinioni divergenti, consultano uno psicologo su Irene. Inizia la convivenza tra Alberto e Clara, con il rischio di vecchie abitudini. Eduardo cerca di contattare Clara senza conoscere il suo trasferimento. Mariella cerca vendetta contro la pigrizia di Guido.

