Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 Marzo: una proposta importante

Scopriamo quali saranno tutti gli spoiler che riguardano la prossima puntata del Paradiso delle Signore, in onda domani 14 Marzo 2024, in prima visione. Nell’episodio successivo, Matilde non sarà più in grado di trattenere la sua gelosia. Prima che Marta faccia ritorno a Milano e abbia la possibilità di rivedersi con Vittorio, Matilde prenderà una decisione significativa riguardo al suo rapporto con il Conti. Potrebbe essere che la donna gli faccia una proposta importante, come chiedergli di iniziare a vivere insieme?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 Marzo: una proposta interessante

Le dichiarazioni di Umberto riguardo a Marta e Vittorio, e alla loro reciproca affettuosità, hanno scatenato un vortice di gelosia nel cuore di Matilde. La Frigerio ha avuto conferma dei suoi sospetti e ha iniziato a nutrire il timore che Marta possa ancora essere innamorata del suo ex marito. Prima che la situazione si complichi ulteriormente e prima che Marta faccia ritorno a Milano, accompagnata da Adelaide, Matilde sente l’impellente bisogno di agire. Così, pensando a un importante passo avanti nel suo rapporto con il Conti, Matilde si prepara a fare una proposta che potrebbe rivoluzionare la vita di entrambi. Cosa potrebbe chiedergli? Forse considerare seriamente l’idea di convivere insieme, creando così una nuova dimensione nella loro relazione?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 Marzo: ripensamenti

Nonostante Vito abbia cercato di fermarla, Maria ha deciso di non farsi influenzare e ha partecipato all’intervista. Tuttavia, il Lamantia ha fatto un’inattesa comparsa durante l’evento e, sorprendentemente, non solo non ha manifestato alcun segno di fastidio nei confronti di Maria, ma l’ha addirittura baciata. Questo gesto ha lasciato la stilista senza parole e profondamente riflessiva. Determinata a comprendere cosa abbia spinto il suo ex fidanzato a un gesto così inaspettato e strano, Maria si impegna a indagare sulle motivazioni dietro questa sorprendente azione. Tuttavia, i suoi pensieri non le daranno tregua, tormentandola incessantemente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 Marzo: Marcello vuole proporre nuovi accordi

Rosa è determinata a mantenere il suo lavoro come una delle Veneri de Il Paradiso nascosto a sua madre, consapevole che Wanda reagirebbe con disapprovazione e rabbia se lo venisse a sapere. Seguendo il consiglio di Marcello e con la complicità di tutti i suoi colleghi al grande magazzino, compreso Armando, Rosa deciderà di far credere alla sua mamma di lavorare nella redazione de Il Paradiso Market. Nel frattempo, Marcello si mostra sempre più convinto della necessità di stringere accordi con Hofer. Matteo, che sembra avere sotto controllo sia il fratello che Vittorio, confermerà a Marcello di poter procedere tranquillamente. Mentendo, rivelerà di aver personalmente verificato gli affari del manager a Francoforte e di aver ottenuto le rassicurazioni di cui tutti avevano bisogno.

