Anticipazioni La Promessa 14 Maro 2024: una persona da tenere d’occhio

Scopriamo le anticipazioni che riguardano la prossima puntata della promessa, in onda domani 14 Marzo 2024, in prima visione. Nelle trame dell’episodio della soap, vedremo Simona preoccupata del fatto che Candela possa sviluppare dei sentimenti per Don Carlos. Questa preoccupazione nasce dalla sua paura che l’amica possa venire a conoscenza del suo segreto più profondo…

Anticipazioni La Promessa 14 Marzo: chi è il benefattore?

Simona e Candela hanno condotto un’indagine approfondita su Don Carlos, convinte che dietro la sua facciata tranquilla si celasse qualcosa di più oscuro. Sospettavano che l’uomo ricevesse una somma di denaro molto più consistente di quella pattuita per le lezioni. Questo ha sollevato interrogativi su chi potesse essere il finanziatore segreto determinato a mantenere Don Carlos nella tenuta. Attraverso le indagini di Pia, le cuoche sono riuscite a scoprire che il benefattore misterioso è Don Romulo, il maggiordomo della tenuta. Questa rivelazione ha aperto nuovi scenari, rivelando l’insospettabile generosità e il profondo legame che Don Romulo nutre nei confronti delle sue amiche. Questo dimostra che è disposto a tutto pur di garantire loro il meglio possibile.

Anticipazioni La Promessa 14 Marzo: un nuovo amore in arrivo?

I segreti e le tensioni continuano a turbare la tranquillità delle nostre protagoniste. Simona vive nell’ansia che Candela possa avvicinarsi troppo a Don Carlos e, di conseguenza, scoprire il loro legame pregresso. Pur desiderando ardentemente che la sua amica possa trovare la felicità e rifarsi una vita, Simona è determinata a proteggere il segreto che li lega. Non vuole che Candela venga coinvolta con un uomo che custodisce una verità così delicata su di lei.

Anticipazioni La Promessa 14 Marzo: Simona giunta ad una conclusione?

Simona è assolutamente determinata a mantenere nascosto il fatto che Don Carlos sia il vero autore delle lettere che finge siano scritte dai suoi presunti figli. Il motivo è semplice: se Candela venisse a sapere la verità, scoprirebbe il grande sacrificio che Simona ha fatto per proteggere la sua amica e i suoi amati bambini. Simona ha infatti affidato i suoi figli alla custodia di una cugina, nascondendo così la sua mancanza di contatto diretto con loro, il tutto per concentrarsi completamente sull’assistenza a Candela, che ha sofferto enormemente per la perdita del figlio e del marito. Questo gesto di sacrificio è stato motivato dalla volontà di proteggere Candela e i suoi figli dall’uomo responsabile dell’assassinio del marito di Candela, garantendo loro un ambiente sicuro e confortevole lontano da qualsiasi minaccia.

