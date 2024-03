Attenzione alla salute dei reni: ecco cosa non fare

Definiti i filtri dell’organismo, i reni assolvono una funzione assolutamente fondamentale nell’ambito generale della buona salute. E se è possibile sopravvivere con un solo (il trapianto di rene è solitamente oramai considerabile una operazione quasi di routine per la medicina odierna), questo inevitabilmente porta a diversi cambiamenti fisici e legati alla dieta. Salvaguardare il benessere dei reni è qualcosa di assolutamente fondamentale per la maggior parte delle situazioni legate al mondo della salute.

Da tempo la salvaguardia ed il benessere di questi importantissimi organi risulta essere qualcosa di assolutamente fondamentale anche nei vari check-up, ma tutto parte inevitabilmente dallo stile di vita.

A partire dal cibo, ma anche da una corretta attività fisica e sezioni di controllo, la salvaguardia dei reni passa inevitabilmente dalle scelte personali.

Come salvaguardare la salute dei reni? Ecco cosa fare, e cosa non fare

I reni hanno una forma a fagiolo, e sono considerati i “filtri” perchè assolvono compiti importanti, costituendo parte dell’apparato urinario, ed assolvono una operazione di “ripulitura” del sangue, dai vari elementi indesiderati.

Entrambi i reni sono simmetrici, posta nella cavità addominale, e tendono a soffrire per forza di cose alcuni atteggiamenti molto specifici: una attività fisica troppo sedentaria ma anche un’alimentazione eccessivamente sregolata.

In primo luogo, bisogna bere sufficienti quantitativi di acqua al giorno, in quanto la funzione del bere sviluppa anche una forma di processo agevolato della funzione dei reni, a seconda dell’età e del genere, è opportuno bere almeno 1,6 litri di acqua al giorno, fino a 2 litri.

Malattie come il diabete ma anche il sovrappeso e l’obesità tendono a mettere sotto “sforzo” questi importanti organi, per questo motivo è opportuno regolarizzare il consumo di zuccheri e di processi alimentari eccessivamente raffinati. Non è necessario , probabilmente , specificare l’apporto di alchol quanto è profondamente pericoloso, soprattutto se diventa qualcosa di incluso nello stile di vita.

Ma anche il consumo di alimenti ad alto contenuto di sodio, come il sale, tende a compromettere naturalmente la salute dei reni in quanto compromette la pressione, che aumenta la pressione sanguigna, e data la funzione di questi organi, costituisce un problema vero e proprio.

Così come bisogna assolutamente non fumare, perchè li “scarti” assorbiti da parte dell’organismo con il fumo sono inevitabilmente funzioni dei reni e questi possono essere molto compromessi dal fumo, non a caso viene considerata una delle principali cause del cancro ai reni.