La scutigera raffigura uno degli animaletti che più spesso troviamo all’interno e all’esterno delle nostre case. Conosciuto anche come centopiedi, tale insetto quasi sempre ci spaventa non soltanto per l’aspetto non esageratamente piacevole, ma anche per la grande rapidità con cui riesce a muoversi per le stanze della casa.

Però non tutti sanno che tale ospite domestico non dovrebbe essere mai ammazzato. Oggi andremo a vedere il perché e cosa potrebbe fare nel nostro ambiente domestico.

Cominciamo dicendo che bisogna differenziare tra una presenza saltuaria in casa dell’animaletto e una vera e propria invasione. In quel caso, potrà rendersi indispensabile rivolgersi ad apposite aziende per la pulizia degli ambienti, anche con soluzioni alquanto chimiche, poiché parliamo di un insetto anche alquanto refrattario a metodi più leggeri.

Hai trovato una scutigera in casa? Ecco cosa potrebbe fare

In tanti si domandano, data la sua presenza ampia all’interno delle case, se non sia la circostanza di risolvere il problema alla radice ammazzando le scutigere. Tale soluzione è supponibile in presenza di una grandissima infestazione, che come detto pocanzi avrà bisogno dell’intervento di professionisti esperti, negli altri casi diversi esemplari a passeggio per la casa potrà soltanto portare vantaggi.

Difatti la scutigera è un insetto vantaggioso per l’uomo. Molti si domandano se questo insetto possa mordere l’uomo e la risposta è affermativa, può difatti succedere che uno di questi esemplari morda, però l’eventualità è decisamente sporadica. L’insetto ha paura della presenza umana e ha la tendenza di conseguenza a nascondersi o tenere le distanze.

Se arriva a mordere, è perché si trova in una condizione non gestibile altrimenti, nel momento in cui sente minacciata la sua sopravvivenza o non trova via d’uscita. È il caso di una scutigera perfino non notata all’interno delle calzature, imprigionata in una maglietta, fermata distrattamente fra i cuscini del divano e così via. Possibilità in ogni caso parecchio rare. Per di più, non bisogna paventare il morso più del dovuto.

Il veleno non è alquanto nocivo per l’uomo, tanto che si dice causi un senso di dolore o fastidio minore a differenza della puntura di un’ape. Ovviamente, in presenza di soggetti allergici o con eccessiva sensibilità nota al veleno di tale specie, bisognerà sempre prestare parecchia attenzione anche per evitare il pericolo di rischiosi shock anafilattici.

Visto poi che parliamo difatti di un predatore molto abile per molte specie che ci infastidiscono giornalmente, diverse delle quali anche pericolose per l’uomo. L’attività di caccia della scutigera, forte della sua velocità che consente di sorprendere le prede, è a tal punto così efficiente che possono bastare molti pochi esemplari per eradicare intere popolazioni di insetti ben più molesti.