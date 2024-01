Buongiorno amici! Eccoci in una nuova settimana! Il lunedì è difficile per tutti, ma bisogna farsi coraggio e riprendere la quotidianità, con il lavoro e gli impegni vari che ci aspettando. È fondamentale però iniziare la giornata nel verso giusto e svegliarsi bene. Molte persone prima di alzarsi dal letto e cominciare la giornata, dedicato pochi minuti a mandare dei messaggi del buongiorno alle persone importanti della loro vita, in modo tale da salutarli e augurare anche a loro una splendida giornata.

Frasi e immagini buongiorno lunedì 29 Gennaio 2024: le migliori gratis di oggi

Ormai il messaggio del buongiorno è una routine di cui non si può fare a meno, ma è anche importante farlo nel modo giusto e magari anche in modo speciale e unico. Se state cercando un modo speciale per farlo siete nel posto giusto! In questo articolo troverete le frasi e le immagini più belle da condividere in questo giorno speciale con i vostri cari.

Le frasi del buongiorno ormai sono divenute molto importanti e ognuno ricerca la più bella per stupire il proprio partner o anche semplicemente un amico con cui avete iniziato questa sfida, per scoprire chi troverà la più bella della giornata. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere quali sono le frasi e le immagini più belle per oggi, lunedì, 29 dicembre 2024.

Cominciamo subito dalle frasi più iconiche del momento:

“Buongiorno lunedì! Pronto a fare la settimana tua?”

“Lunedì, il giorno che ti chiedi se il fine settimana sia stato solo un miraggio!”

“Ciao lunedì! Spero tu sia più gentile di quanto dicono le leggende.”

“Buongiorno lunedì! Sei pronto a farmi desiderare di tornare a letto?”

“Ecco a te, lunedì, l’inizio della tua settimana di onorato servizio nel renderci… un po’ strani!”

“Buongiorno! È lunedì e il caffè è la mia unica motivazione per non prendere il primo treno per la spiaggia!”

“Ciao lunedì! Spero tu sia come quel primo sorso di caffè: amaro ma necessario!”

“Buongiorno lunedì! Sei come quel parente lontano che arriva quando meno te lo aspetti, ma ciò non ti rende più gradito.”

“Lunedì, il giorno in cui ti chiedi se i tuoi pantaloni sono più stretti o se sei più pigro.”

“Buongiorno! Lunedì è come quel tuffo in acqua fredda: ti fa sentire vivo, ma preferiresti evitare!”