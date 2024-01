Se tutti o quasi siamo in qualche modo stimolati umoralmente e mentalmente dagli insetti e dai vari animali che sono considerati tali, in molti casi l’impatto che hanno questi animali su di noi è relativamente portato ad essere percettivo e capace di reazioni eccessive. Il pesciolino d’argento evidenzia ad esempio esattamente ciò essendo un animaletto sfuggente che però è anche sintomo di una condizione ambientale favorevole. Trovare un pesciolino d’argento nella camera da letto può essere anche un segnale da non sottovalutare.

Infatti come quasi ogni altra forma di vita legata al mondo degli insetti anche in questo caso la presenza non casuale può essere una forma di campanello di allarme.

Ma i pesciolini d’argento sono dannosi in qualche modo? Cosa significa la loro presenza? Scopriamolo insieme.

Se trovi un pesciolino d’argento in camera da letto fai attenzione: ecco perchè

Conosciuti come pesciolini d’argento, in realtà sono degli insetti non eccessivamente grandi, dotati di piccoli arti, e delle lunghe antenne, fanno parte della specie conosciuta come Lepisma saccharina, generalmente non superano il centimetro di lunghezza nella loro corporatura, sono privi di ali ma sono estremamente sfuggenti e rapidi, da qui il nome pesciolino pur non essendo imparentati con questi ultimi.

Tendono a svilupparsi in luoghi molto specifici, essendo amanti dei luoghi bui e piuttosto umidi. Possono vivere fino a cinque anni ed il loro metabolsimo può essere rallentato fino ad impedirgli di mangiare anche per molte settimane di fila. Ma cosa mangiano? Tendenzialmente composti ricchi di amidi e zuccheri, quindi farine, qualsiasi forma di cibo, ma sono anche ghiotti ad esempio di diversi tessuti, sostanze come le colle utilizzate per i libri o per i vestiti, sono spesso attaccati da questi insetti che possono effettivamente mordere ma non sono direttamente dannosi.

Quasi sempre si trovano in condizioni quindi di umidità, come vecchi mobili, solai e cantine e trovarli in casa può essere anche una forma di campanello di allarme vero e proprio perchè la loro capacità di adattarsi può anche portarli a proliferare e consumare polvere e sporcizia di vario tipo ad esempio acari della polvere. Per cui molti pesciolini d’argento possono essere incentivati nella presenza di scarse condizioni di igiene, quindi per liberarsene è spesso sufficiente pulire ed igienizzare gli ambienti specie quelli più angusti e magari utilizzare prodotti fortemente odorosi a base di menta piperita, citronella, o lavanda in quanto questi animali sembrano non gradire affatto aromi simili.