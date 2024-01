Tutti amano il cioccolato, più o meno, condizione sicuramente attinente alla realtà anche grazie alla grande diversificazione che i prodotti a base di cacao possono senz’altro godere in tutti i casi ed in tutte le condizioni possibili, ed anche se tendiamo ad associare al consumo di cioccolato un modo comportamentale “non congruo” alla buona salute, anche se da anni una specifica tipologia di cioccolato, quello fondente, ha acquisito dalla scienza e dalle ultime scoperte relative, una forma di “rispetto” aggiuntivo, in quanto la variante più “pura” del cioccolato alimentare ha numerose proprietà anche sorprendenti per molti.

La variante fondente è quella che naturalemente è strutturata come più semplice e “pura” quasi sempre viene preferita dagli adulti essendo meno dolce ( è comunque importante distinguere le varie tipologie) e per questo è addirittura consigliata in vari ambiti alimentari.

Ma quali sono tutte le principali proprietà positive del cioccolato fondente? E quanto possiamo mangiarne ogni giorno senza sentirci ” il colpa”?

Nessuno le conosceva ma ecco le proprietà del cioccolato fondente

Da elemento estremamente elitario delle civiltà precolombiane, a prodotto alla portata di tutti, il cioccolato è divenuto un fenomeno culturale non legato ad una specifica società ma corrispondente a tutto il mondo. Fin dalla sua “scoperta europea” già a partire dal Cinquecento, i primi coltivatori della pianta nota come Theobroma cacao sono stati probabilmente i Maya e poi gli Aztechi che lo utilizzavano come bevanda, generalmente speziata e salata, e costituiva un prodotto alimentare quasi esclusivamente per ceti locali importanti come i guerrieri.

La versione “fondente” moderna presenta comunque nella quasi totalità dei casi un ammontare di zucchero, generalmente esperesso anche legalmente parlando, il percentuale: per essere considerato sufficientemente fondente, un cioccolato deve presentare una presenza di cacao puro di almeno il 75 %.

Tra le principali caratteristiche e benefici del cacao spiccano:

Capacità antidepressive, in quanto il cioccolato fondente contiene ottime quantità di triptofeno, una sostanza che stimola la produzione di serotonina, il cosiddetto ormone della felicità, lo stesso che acquisito moderatamente ha anche un effetto rilassante ed antidepressivo.

Fa bene al cuore, perchè contiene flavonoidi e i polifenoli, che permettono una forma di protezione del sistema cardiaco tutto, e permette all’organismo di fornire un supporto alla struttura cellulare e muscolare del cuore, rendendo meno probabile varie malattie cardiache come infarti ed ictus.

Accellera il metabolismo e può avere una buona capacità digestiva ma anche di proprietà saziante: il consumo di cioccolato fondente al giorno non dovrebbe essere superiore a 30-35 grammi, in quanto resta una sostanza comunque “grassa” da evitare se si hanno problemi al fegato.