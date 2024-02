La ricerca del peso forma ideale spesso non corrisponde a standard estetici e di vita effettivamente possibili per tutti, ma è evidente che il contesto sociale tende a mettere in particolare evidenza la forma strutturale che ci porta in molti casi a tenere d’occhio il peso corporeo. Molti sono i regimi alimentari e le abitudini che sono direttamente proporzionali alla necessità di dimagrire, anche se risulta effettivamente anche utile il normale movimento: camminare per dimagrire è possibile?

La risposta è “ni” in quanto da solo il semplice movimento ovviamente non basta, ma sicuramente anche la semplice camminata, soprattutto quando questa diventa una forma di abitudine radicata.

Come camminare correttamente per dimagrire? Esiste un metodo giusto? Vediamolo insieme.

Camminare per dimagrire: ecco come perdere fino a 10 kg

Camminare può sembrarci una cosa estremamente naturale ma è il frutto di una evoluzione molto lunga e difficile che ha portato la specie umana a diventare la specie dominante e maggiormente impattante sul pianeta, proprio in virtù tra le altre cose di camminare in una postura eretta.

Esistono ovviamente metodologie diverse di camminata, come evidenziano anche varie discipline sportive, ma resta una forma di movimento assolutamente importante ed impattante se viene praticato nel modo corretto.

Esiste ad esempio proprio per perdere peso, lo schema della camminata veloce, ma tutto parte e prescinde in qualche modo dal nostro stile di vita: possiamo scegliere di camminare per varie decine di km al giorno ma sarà tutto praticamente inutile se il nostro stile di vita resterà poco sano quindi è bene sviluppare un piano alimentare adatto a questa condizione ed al nostro metabolismo.

E’ una buona idea iniziare a prendere confidenza con il concetto di velocità, perchè senza troppe sorprese è importante lo sforzo fisico, questa forma di camminata è meno impegnativa della corsa ma è comunque più “faticosa” di una camminata. Per questo bisogna raggiungere una velocità minima di circa 4,5 km all’ora, ma il meglio si ottiene mantenendo un ritmo costante di circa 6 km all’ora, ed anche se inizialmente sarà difficile tenere il ritmo con i moderni dispositivi possiamo mantenere la velocità media sotto controllo.

Anche la postura è importantissima, in quanto il corpo assume naturalmente una costituzione diversa quando si corre in questa maniera, quindi bisogna abituarsi a mantenere l’allineamento spalla-bacino-caviglia sempre in posizione quanto più possibile eretta, con il busto solo leggermente proteso in avanti senza allungare troppo il passo ma distendendo il piede completamente sul suolo.

Iniziando a prendere ritmo e camminando in questo modo per almeno 40-50 minuti al giorno mantenendo una velocità media di 6 km all’ora i risultati inizieranno ad arrivare con la costanza.