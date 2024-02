Il concetto di doccia non è così antico anche se solo in tempi relativamente recenti questa sezione del bagno ha preso il posto anche in maniera preponderante in merito alle situazioni di tutti i giorni: la doccia viene preferita spesso come attività al bagno nel corso della naturale igiene personale, anche per una questione di praticità e velocità. Da sempre si tende a concepire la doccia anche come un momento di relax ed in grado di conferire un azione tonificante ma molti stanno riscoprendo il senso della doccia fredda, in funzione benefica. La doccia fredda fa veramente bene?

Siamo quasi naturalmente pronti a scommettere sulla risposta affermativa ma come ogni altro ambito, questo può costituire una forma di settore effettivo che può essere disposto ad essere potenzialmente sfatato.

Quali sono i pro ed i contro della doccia fredda, anche per una questione non squisitamente “egoistica” ma ambientale?

La doccia fredda fa bene? Ecco gli effetti sul nostro corpo

Fare la doccia fredda è qualcosa di assolutamente antico anche perchè fino a non troppi secoli fa la “gente comune” non aveva una possibilità continua di disporre di acqua calda corrente o comunque disponibile in modo naturale come oggi: l’idroterapia, ossia l’utilizzo terapeutico dell’acqua con temperature strettamente legate alla volontà di apportare un beneficio, è in qualche modo legato a proprio a questo concetto.

In realtà sviluppare e scegliere acqua fredda per la doccia ha effetti tendenzialmente positivi anche se non è qualcosa di consigliabile “ad occhi chiusi” definendo in termini generali l’utilizzo per tutti. In sostanza i benefici ci sono ma anche dei potenziali problemi.

In primo luogo fare ricorso all’acqua fredda viene spesso considerato come un rimedio benefico per stimolare la cosiddetta termogenesi, ossia il processo che permette ad un organismo come quello umano di sviluppare calore, condizione che secondo alcuni stimoli avrebbe effetti importanti sulla perdita di peso.

La doccia fredda ha un ambito energetico tonificante e soprattutto dopo una condizione di fatica o stress oltre a prevenire e ridurre le tipiche malattie cardiovascolari (a causa della capacità della temperatura ridotta di restringere i pori della pelle. Inoltre secondo varie ricerche costituisce una forma di allenamento passivo del sistema cardiocircolatorio ed anche per la cute ha un buon effetto in quanto tende a far seccare meno la pelle.

In generale la temperatura fredda aiuta la circolazione e tende ad avere un effetto positivo anche sul nostro umore.

Il rimedio migliore risulta essere quello di non fare ricorso esclusivamente all’acqua fredda ma di passare da una temperatura mediamente calda ad una progressivamente più fredda nella seconda parte della doccia.