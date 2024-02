Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 Febbraio 2024: un’amore interminabile

Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della nuova puntata del Paradiso delle Signore, in onda domani 27 Febbraio 2024, in prima visione. Nella prossima puntata, Marta farà una scoperta sorprendente riguardo alla sua decisione di separarsi da Tom. Le anticipazioni della soap rivelano che la Guarnieri si renderà conto di essere ancora innamorata di Vittorio. Come affrontare questo vortice di emozioni senza far crollare tutto? Nel frattempo, Matilde, gelosa e sospettosa sul presunto legame continuo tra sua figlia e il Conti, deciderà comunque di sostenere Marta nel progetto della casa-famiglia e avrà un’idea brillante da condividere con Vittorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 Febbraio: l’amore per Vittorio

Marta ha detto addio a Tom e ha scelto di rimanere a Milano per prendersi cura della casa-famiglia per ragazze madri. Presto, la Guarnieri si accorgerà che dietro a questa decisione c’è un motivo più romantico di quanto inizialmente pensasse. Infatti, scoprirà di essere ancora innamorata di Vittorio e di vederlo come l’uomo della sua vita. Marta si troverà in una situazione complicata, specialmente considerando la relazione che Vittorio ha con Matilde. Nonostante i dubbi sempre più fondati di quest’ultima, la Frigerio, con una crescente gelosia, si impegnerà comunque ad aiutare sia Marta che Vittorio, fornendo anche un’idea molto brillante per il progetto dedicato alle ragazze madri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 Febbraio: Ciro furioso

Ciro ha scoperto che Vito ha revocato il suo fidanzamento con Maria. Il Puglisi sarà indignato e capirà che sia sua moglie che sua figlia gli hanno tenuto nascosto per giorni ciò che stava accadendo. Ciro non riuscirà a trattenere la sua irritazione, e tra lui, Concetta e Maria si scatenerà una vivace discussione. Nel frattempo, Irene accetterà la proposta di matrimonio da parte di Leonardo e deciderà di unirsi a lui in collaborazione. Tuttavia, la Cipriani opterà per non comunicare nulla ad Alfredo, consapevole della gelosia del ragazzo riguardo al suo rapporto con il Crespi e della sua potenziale incomprensione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 Febbraio: strategie in corso

Umberto ha una carta vincente che svelerà nel momento opportuno. Il Guarnieri è convinto di aver individuato una nuova tattica per liberarsi di Marcello e delle sue interferenze. Nel frattempo, il Barbieri, completamente ignaro di ciò che sta accadendo, cercherà di sostenere Alfredo nel suo progetto imprenditoriale, auspicando che le cose vadano bene sia per lui che per il suo amico. Tuttavia, presto dovrà guardarsi alle spalle e difendersi da attacchi a sorpresa.

