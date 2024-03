Anticipazioni La Promessa 4 Marzo 2024: indagini e timori in corso

Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni che riguardano la prossima puntata della Promessa, in onda domani 4 Marzo 2024, in prima visione. Nella prossima puntata Lorenzo si propone di indagare presso Curro, cercando di scoprire chi possa averlo visto baciarsi con Elisa. Il conte è fortemente inquieto, temendo che la rivelazione di una relazione con la baronessa potrebbe portare a una serie di scomode verità. In particolare, si preoccupa che la scoperta della loro connivenza nel complottare contro Cruz, orchestrando l’internamento della donna, possa venir fuori.

Anticipazioni La Promessa 4 Marzo 2024: la scoperta di Curro

Il piano tessuto da Don Lorenzo ed Elisa non è più avvolto nel segreto, o meglio, la loro relazione non è più avvolta nell’ombra. Jana ha fatto una scoperta inaspettata, avendo sorpreso i due baciarsi, rivelando chiaramente un affetto reciproco. Tuttavia, la ragazza non può confermare con certezza che la loro intimità sia cominciata prima della partenza di Cruz; pur nutrendo forti sospetti, mancano le prove concrete. Per questo motivo, ha deciso di avvertire Curro, nella speranza che il giovane possa osservare da vicino, scrutare le loro mosse e magari intervenire per fermarli. Il conte ha ascoltato attentamente le parole della cameriera e le ha dato credito, ma nello stesso tempo l’ha messa in guardia. Deve prestare attenzione affinché questa verità non esca mai più dalle sue labbra, poiché altrimenti potrebbe trovarsi in seri guai. Lorenzo, infatti, non è esattamente una persona dalla reputazione irreprensibile.

Anticipazioni La Promessa 4 Marzo 2024: di tutto pur di proteggere il segreto

Don Lorenzo è preso da un’ansia crescente. Il conte è consapevole che qualcuno ha assistito al suo bacio con Elisa, e ha addirittura ipotizzato che il curioso potrebbe essere Curro. Tuttavia, il nobile non ha alcuna conferma di ciò e si lancerà in una serrata indagine, con l’intento di scoprire la verità concentrandosi sul figlio. Nel tentativo di capire se Curro sia a conoscenza di qualcosa, se sia coinvolto o se comunque abbia informazioni su chi possa essere stato, Lorenzo cercherà di ottenere risposte dal ragazzo, incalzandolo senza mezzi termini affinché gli dica tutto ciò che sa. Tuttavia, Curro, per sua volontà, non sarà incline ad aiutarlo.

Anticipazioni La Promessa 4 Marzo 2024: negare l’evidenza

Curro, con abilità, negherà di sapere qualsiasi cosa e rifiuterà categoricamente di avere informazioni su chi possa aver scoperto un segreto riguardante suo padre. Il giovane sarà astuto nel nascondere al conte la sua consapevolezza sulla relazione di suo padre e la convinzione che ci sia un suo coinvolgimento nei fatti che hanno coinvolto Cruz. Curro è fermamente convinto che sua zia sia stata tradita dal cognato, che già con la baronessa è in accordo per accaparrarsi l’intero patrimonio del barone. Il ragazzo si impegnerà per assicurarsi che suo padre non sospetti nulla e lo lasci in pace, almeno temporaneamente.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 4 all’8 Marzo