Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: dal 4 all’8 Marzo

Scopriamo quali sono tutte le anticipazioni settimanali che riguardano il Paradiso delle Signore, per la settimana che va dal 4 all’8 Marzo 2024, in prima visione. Entriamo nel vivo delle puntate, scoprendo cosa accadrà giorno per giorno.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata del 4 Marzo

Rientrato a casa dopo l’indesiderato malore che lo ha catapultato in ospedale, Ciro si trova di fronte a una situazione domestica ancora intrisa di tensione. Maria, pur desiderosa di riappacificarsi con il padre, si scontra con un mare di emozioni incontenibili nel ritrovare Matteo dopo il suo recente viaggio in America. Nel frattempo, Irene cerca di dissolvere le incertezze con Alfredo, ma si scontra con la sua evidente riluttanza a un chiarimento. Mentre Vittorio interroga le Veneri sulla modalità con cui desiderano celebrare la Festa delle Donne, allo scopo di organizzare un evento speciale per l’8 marzo, Umberto guida Portelli attraverso le intricate mosse strategiche da attuare, sfruttando la situazione per dar corso alla sua vendetta personale nei confronti di Marcello Barbieri.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata del 5 Marzo

Maria si ritrova incapace di ristabilire un legame sereno con suo padre Ciro, il quale, invece, riesce a trovare una via per riconciliarsi con la moglie. Il malumore di Maria è così evidente che non sfugge nemmeno a Vittorio Conti, il quale decide di affrontare la situazione con una conversazione diretta. Nel frattempo, Clara offre preziosi consigli a Irene su come affrontare la situazione con Alfredo dopo la rottura. Le Veneri del Paradiso, desiderose di affrontare una tematica rilevante, chiedono a Conti di invitare in Atelier il maestro Manzi, conduttore del programma “Non è mai troppo tardi”, con l’obiettivo di discutere della problematica della dispersione scolastica femminile.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata del 6 Marzo

Mentre Maria decide di non comunicare a suo padre Ciro della discussione accesa tra Matteo e Vito, Marcello si premura di spiegare la situazione a Conti, cercando di far luce sulle molteplici tensioni che attualmente pervadono l’atmosfera in Atelier. Non accontento di ciò, Matteo prende la decisione di affrontare direttamente Ciro, mentre Vito si ritrova coinvolto in un incontro con l’imprenditore Hofer, il quale ha precedentemente instaurato accordi segreti con Guarnieri. Nel frattempo, Irene e Alfredo si trovano a un momento cruciale di chiarimento.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata del 7 Marzo

Il malvagio piano di Umberto Guarnieri sembra procedere alla perfezione: Marcello è fermamente convinto di voler presentare Hofer a Conti per chiudere un affare! Problemi in arrivo per Elvira, poiché dovrà affrontare la temibile suocera Giuditta. La madre di Tullio si rivela più dispotica del previsto e non mostra alcuna intenzione di rispettare neppure il ruolo di Elvira al Paradiso. Nonostante sia ancora turbato dall’incontro con Portelli, Ciro decide di tornare al lavoro e, su consiglio di Salvatore, si decide a parlare con Maria per chiarire.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: puntata dell’8 Marzo

In un clima di gioia per la rinnovata serenità familiare, Ciro manifesta il desiderio di organizzare una cena in casa in occasione della festa delle donne. Giuditta, tuttavia, non concede spazio né ad Elvira né a Salvatore, e assistendo a questa impietosa scena, quest’ultimo si impegna a far riflettere la Gallo sulla sua condotta, sostenendo che nessuno dovrebbe trattarla in quel modo. Nel frattempo, mentre Alfredo coinvolge Clara nella sua prossima gara in bicicletta, Vittorio si dimostra scettico riguardo all’affare con Hofer, nonostante le proteste di Marcello.

