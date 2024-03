Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 4 all’8 Marzo 2024

Scopriamo insieme quali sono tutte le anticipazioni della Promessa, per la settimana che va dal 4 all’8 Marzo 2024. Entriamo nel vivo di una delle serie più seguite in Italia, scoprendo quali sono gli spoiler giorno per giorno.

Anticipazioni settimanali La Promessa: puntata del 4 Marzo

Lorenzo, desideroso di svelare la verità, spinge Curro con insistenza affinché confessi chi lo ha sorpreso in situazioni intime con Elisa. Nonostante il conte tenti approcci più decisi, il giovane rimane impassibile, immune alle minacce, e rifiuta categoricamente di svelare quanto ha scoperto. La tensione cresce mentre Lorenzo cerca inutilmente di ottenere da Curro le informazioni tanto cercate.

Anticipazioni settimanali La Promessa: puntata del 5 Marzo

Simona, al culmine di una sorprendente scoperta, si rende conto che il reddito di Don Carlos supera di gran lunga quanto lei e Candela abbiano mai immaginato. Il maestro, apparentemente, riceve un flusso di entrate considerevolmente maggiore rispetto a quanto dichiarato. Di fronte a questa rivelazione, le due donne, animati da una crescente curiosità, decidono di intraprendere un’indagine segreta per svelare l’origine di questi fondi extra che affluiscono nelle casse del maestro per le sue lezioni.

Anticipazioni settimanali La Promessa: puntata del 6 Marzo

Martina si trova nell’ingrato compito di cedere al ricatto di Beatriz, vedendosi obbligata a organizzare un sontuoso picnic per la sua arcinemica e Curro, mentre lei stessa deve astenersi dall’essere presente. La giovane donna appena arrivata, desiderosa di rimanere in intimità con il giovane conte, esprime il suo desiderio di trascorrere un momento esclusivo con lui. Nel frattempo, Maria, sfogliando una lussuosa rivista di moda, si imbatte in un abito da sposa che sembra fatto apposta per lei. Motivate dal desiderio di rendere felice la loro amica, le compagne iniziano un dettagliato studio del modello, mirando a replicarlo in modo impeccabile, tutto ciò senza costringerla a dispendiosi costi.

Anticipazioni settimanali La Promessa: puntata del 7 Marzo

Pia condivide con Jana i dettagli di una lunga e approfondita conversazione intrattenuta con Elisa, mossa dalla volontà di scrutare se vi siano elementi che possano indicare la sua responsabilità nell’avvelenamento del suo cibo. La governante, in questo contesto investigativo, ha giunto a una rivelazione sorprendente: la baronessa non solo manca di qualsiasi movente che potrebbe spingerla a compiere un gesto così nefasto, ma soprattutto, nelle circostanze analizzate, le risulta quasi impossibile avere il tempo e l’opportunità per perpetrare un atto del genere.

Anticipazioni settimanali La Promessa: puntata dell’8 Marzo

Manuel, trovandosi sull’orlo della paternità imminente, si trova a un bivio cruciale riguardo all’opportunità di accettare o rifiutare una proposta di lavoro in Italia. Nonostante il peso delle responsabilità future, il giovane si trova ancora immerso in una nebbia di incertezza, incapace di trarre una decisione definitiva. La complessità delle circostanze lo tiene in una sorta di limbo decisionale, e il suo destino lavorativo si intreccia in modo intricato con la prospettiva di diventare padre. La scelta imminente, intrisa di riflessioni e ponderazioni, rimane avvolta da un velo di indecisione che Manuel deve dissipare prima di prendere una decisione che influenzerà il corso della sua vita e della sua famiglia a venire.

