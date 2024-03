Cosa mangiare per essere felici: ecco i cibi del buonumore – LISTA

A dispetto dei gusti e di cosa può piacerci o meno, tutti vogliamo in qualche modo “essere felici” e la condizione a ttuale risulta essere assolutamente legata alla soddisfazione personale, cosa non sempre semplice in modo dichiarato ma identifica qualcosa che soprattutto con l’età adulta è assolutamente complesso e richiede con sempre maggior rilevanza. Non è semplice essere felici, ma indubbiamente grazie a numerose conoscenze anche in campo alimentare sono stati attualizzati i cosiddetti cibi del buonumore ossia tutte quelle forme di alimento che possono offrire un sostanzioso contributo in tal senso, andando ad impattare positivamente su alcuni ambiti.

Non tutti hanno la medesima funzionalità, ma alcuni vanno ad influire su alcuni ormoni portandoci un benessere mentale, mentre altri esercitano una forma di impatto anche direttamente su alcuni organi.

Ma quali sono i cibi che migliorano l’umore? Proviamo a sviluppare una forma di lista vera e propria.

I cibi del buonumore, ecco cosa bisogna mangiare per essere felici

Da sempre il cibo offre anche da molto prima della ricerca scientifica relativa, un concreto e sostanzioso contributo nell’ambito del benessere: oltre ad essere la principale fonte di sostentamento, molti consumano cibo anche al di là del bisogno effettivo, condizione che spesso è legata al piacere che alcuni alimenti sviluppano, ad esempio influendo sulla serotonina, definita spesso l’ormone del buonumore, che è ad esempio “causata” da alcuni elementi dei cibi processati. E’ anche questa una delle cause dell’obesità almeno in parte ossia la sensazione di puro benessere che proviamo quando facciamo ricorso a definiti generi alimentari.

Ovviamente non tutti hanno la medesima forma di effetto per ogni persona, molto spesso però si può attualizzare una vera e propria forma di prodotti che contengono buone quantità di triptofano, che tende a stimolare proprio la serotonina. Questa sviluppa anche la creazione della melatonina che a sua volta influenza la capacità di rilassarsi e di dormire bene. Però è essenziale ricordare che anche questi alimenti devono essere integrati da altri che contengono una buona quantità di carboidrati, ferro e vitamine del gruppo B.

Sono molti gli alimenti che possono migliorare il buonumore:

Latte, e buona parte dei latticini a composizione semplice (ossia i formaggi non troppo lavorati).

Il cacao, come il cioccolato fondente.

Le carni bianche, quindi pollame ad esempio

Frutta secca come noci e arachidi.

Legumi ed alimenti con un buon apporto di fibre come i cereali integrali.

Alimenti ittici come i pesci grassi ad esempio salmone, il tonno e lo sgombro.

Come detto “da soli” non servono, ma vanno integrati in una dieta adatta al nostro metabolismo.