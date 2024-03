Fiocchi d’avena a colazione, ecco perchè dovresti mangiarli

Da molti anni si tende a privilegiare una forma di consumo di alimenti con fibre al posto di quelli estremamente lavorati e da altrettanto tempo si tende a privilegiare naturalmente tutti quegli alimenti che hanno una forte tendenza ad essere considerati come “antichi” ma semplici allo stesso tempo, proprio come i cereali. A partire dalla colazione, elemento sempre importante per la giornata, i fiocchi d’avena risultano essere qualcosa di sempre più consigliato a causa di un compendio di buoni effetti sull’organismo.

Parte integrante della dieta di numerose culture (è l’elemento base de porridge), l’avena infatti è relativamente facile da produrre e da lavorare e può essere integrata in tantissimi ambiti. Quello della colazione è particolarmente importante ed impattante anche perchè la sua funzione permette di ottenere dei benefici importanti.

Esattamente però perchè dovremo mangiare abbastanza spesso i fiocchi d’avena a colazione?

Mangiare fiocchi d’avena a colazione: ecco perchè dovresti farlo

Cos’è esattamente l’avena? Corrisponde ad un cereale particolarmente antico e conosciuto come molto nutriente ma anche “riempitivo” , essendo qualcosa che deve essere lavorato ed estratto da un involucro esterno che a sua volta contiene la parte ricca di fibre, essendo crusca.

E’ un elemento da sempre molto consigliato da consumare a colazione perchè povero di grassi (anche se nativamente l’avena ne contiene in quantità importanti anche se questi vengono ridotti nell’efficacia, dopo una una leggera tostatura a bassa temperatura che è considerabile indispensabile per il consumo).

Ottimo per la colazione, in quanto è uno dei cereali più proteici in assoluto, ed anche uno dei meno calorici in senso assoluto, può conferire una buona dose di energia iniziale ma anche corrispondere una reale volontà di ridurre l’ammontare di colesterolo alto. Infatti il consumo di fiocchi d’avena ha effetti importanti, soprattutto se viene integrato con regolarità almeno in un pasto al giorno, perchè riduce la pressione alta e progressivamente ha un buon impatto sul colesterolo alto, ed in parte può aiutare a regolarizzare la glicemia, portandola su livelli sufficientemente in controllo.

Ha eccellenti proprietà digestive essendo molto ricco di fibre naturali, contesto che oltre a renderlo saziante, lo porta ad essere non completamente digerito, quindi il passaggio lungo il tratto digerente agevola lo sviluppo di escrementi compattati e più facili da espellere.

Inoltre sono anche “amici” del buonumore e possono contrastare efficacemente il nervosismo grazie al buon apporto di alcuni alcaloidi che hanno un impatto positivo e rilassante sul sistema nervoso.