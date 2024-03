Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 Marzo: Maria non si lascerà fermare!

Scopriamo insieme quali saranno le anticipazioni della nuova puntata del Paradiso delle Signore, in onda domani 12 Marzo 2024, in prima visione. Nella prossima puntata della soap, Maria opterà per fare l’intervista da sola, seguendo il consiglio di Irene di non farsi scoraggiare dal rifiuto di Vito. Nonostante l’assenza del fidanzato, la Puglisi accetterà di essere intervistata dalla giornalista. Matilde Frigerio inizia a sospettare che i suoi dubbi sulla relazione tra Marta Guarnieri e Vittorio siano fondati, convincendosi che la Guarnieri sia ancora innamorata del suo ex compagno.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 Marzo: Maria coraggiosa

Ancora una volta, Vito ha voltato le spalle a Maria, rifiutandosi di partecipare all’intervista programmata con una giornalista interessata alla stilista. Il ragazzo è irremovibile nella sua decisione di non cambiare idea. Delusa dal comportamento di Vito, Maria ha inizialmente pensato di declinare l’incontro. Tuttavia, incoraggiata da Irene e Clara, ha preso la decisione di affrontare da sola l’intervista, anche le domande più scomode. Nessuno riuscirà a farle perdere un’opportunità così importante.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 Marzo: Marta ama ancora Vittorio

Marta ha finalmente compreso che il suo amore per Vittorio è ancora vivo. Con l’intenzione di chiarirsi le idee senza creare disagi all’ex marito, la Guarnieri ha temporaneamente lasciato Milano. Tuttavia, è giunto il momento di fare ritorno per occuparsi dell’inaugurazione della casa-famiglia, su cui ha lavorato instancabilmente. Adelaide accompagnerà Marta e insieme annunceranno la notizia a Villa Guarnieri. Umberto si troverà a discutere del persistente legame tra sua figlia e Vittorio, le sue dichiarazioni confermeranno i dubbi di Matilde. La Frigerio capirà che deve stare attenta alle mosse della sua cuginetta acquisita.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 Marzo: ritrovare la spilla

Elvira, con grande dispiacere, ha smarrito la preziosa spilla ricevuta in regalo da Giuditta. Nella speranza di ritrovarla, la ragazza si rivolgerà a Salvo per chiedere aiuto. Purtroppo, Tullio verrà a conoscenza di tutto e reagirà con rabbia. Nel frattempo, Rosa si troverà indecisa su come agire di fronte al consiglio di Marcello. Barbieri l’ha spinta a rivelare alla madre la sua reale occupazione alla redazione de Il Paradiso Market, anziché continuare a mentire sulla sua posizione come “Venere del grande magazzino”. La giovane si troverà in un dilemma morale, poiché non sa se sia giusto nascondere la verità a Wanda, sua madre, e l’idea di deluderla sarà fonte di grande preoccupazione.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 Marzo 2024