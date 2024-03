Anticipazioni La Promessa 13 Marzo 2024: proposte indecenti…

Scopriamo insieme quali saranno tutti gli spoiler che riguardano la prossima puntata della Promessa, in onda domani 13 Marzo 2024, in prima visione. Nella prossima puntata, Manuel sarà sempre più preoccupato per il malessere di Jimena, la sua consorte incinta. Timoroso per la salute di entrambi, chiederà a Jana, consapevole delle sue notevoli competenze mediche, di assistere Jimena durante la gravidanza e di seguirne l’andamento.

Anticipazioni La Promessa 13 Marzo: la preoccupazione di Manuel

Manuel si è trovato di fronte a una decisione difficile: scegliere tra perseguire i suoi sogni in Italia o rimanere a La Promessa per prendersi cura di sua moglie, Jimena. Alla fine, il marchese ha optato per la seconda opzione, poiché Jimena continua a soffrire di problemi di salute. Le sue lamentele persistono e crescono, suscitando crescente preoccupazione in Manuel per la sicurezza di lei e del bambino che porta in grembo. Tuttavia, il Lujàn ha prontamente individuato una soluzione ai loro problemi.

Anticipazioni La Promessa 13 Marzo: un aiuto per Jimena

Manuel si troverà a considerare che Jana, presente nella tenuta, sia l’unica in grado di fornire il necessario supporto medico a sua moglie, Jimena. Consapevole delle competenze mediche della cameriera, il giovane marchese riterà che affidare Jimena alle cure di Jana sia una decisione sagace e oculata. Tuttavia, Jana non accoglierà bene questo nuovo incarico. Questa nuova responsabilità non solo la porterà a essere più coinvolta nella vita di Manuel, ma la vedrà occuparsi anche della sua rivale in amore, la donna che il marchese ha scelto di sposare e che presto gli darà un figlio. Pur sentendosi inizialmente in disaccordo con questa nuova dinamica, la giovane bionda sarà costretta a confrontarsi con la situazione e, a malincuore, ad accettare il compito assegnatole.

Anticipazioni La Promessa 13 Marzo: una gravidanza fittizia?

Nella trama intricata della gravidanza di Jimena, emergono sempre più dubbi e sospetti che alimentano il dubbio sulla genuinità della sua condizione. L’ipotesi che la ragazza stia simulando sia la gravidanza che il suo stato di malessere diventa sempre più plausibile. La marchesina sembra puntare a ottenere un surplus di attenzioni da parte del marito, Manuel, obiettivo che sta raggiungendo con successo, considerando che il giovane marchese ha deciso di abbandonare i suoi progetti in Italia per dedicarsi completamente a lei.

Tuttavia, il tessuto della trama si complica ulteriormente con la suggestione di un possibile inganno più elaborato da parte di Jimena. La prospettiva di una falsa gravidanza s’intravede come un elemento centrale in un piano che potrebbe nascondere ulteriori segreti. La domanda che sorge spontanea è se Jimena riuscirà a mantenere questa finzione senza che la verità emerga alla luce. L’evolversi della trama promette di svelare tutti i risvolti di questa intricata situazione, tenendo il pubblico con il fiato sospeso fino al suo epilogo.

