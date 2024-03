Come lavarsi correttamente i denti: forse lo fai nel modo sbagliato

L’igiene orale fa parte da tempo, oramai da svariate generazioni di una vera e propria educazione che arriva da lontano e che porta la maggior parte di noi avere cura fin dall’infanzia, del proprio apparato dentale, che risulta essere, una volta adulti, uno dei principali problemi, dovuti soprattutto ad una scarsa cura ma anche una predisposizione genetica ed altri fattori ad esempio legati ad una dieta poco sana. Lavarsi correttamente i denti non è mai qualcosa di così scontato, anzi. Spesso per una serie di meccanismi e legando il tutto ad una questione di abitudine, tendiamo a non conferire la giusta attenzione all’igiene orale. Ma come lavarsi correttamente i denti non è qualcosa di impossibile da ricordare.

Anche le metodologia e la tempistica del lavaggio che solitamente dura statisticamente “troppo poco” secondo i dati è importante.

Basta seguire qualche step passo passo per passare poi meno tempo dal dentista.

Sai come lavare correttamente i denti? Ecco il metodo giusto



A partire dalla tempistica, circa il 60 % degli italiani ammette di non lavarsi i denti 3 volte al giorno come di consueto, ma anche di farlo per troppo poco tempo, circa 30 secondi su almeno 1,5 minuti consigliati se non 2 addirittura.

Due minuti è infatti la dose di tempo consigliata dal Ministero della Salute, inoltre un’ampia percentuale non arriva consapevolmente con lo spazzolino dapertutto, e risulta qualcosa di evidente soprattutto dai vari sondaggi.

Per lavarli correttamente bisogna impugnare lo spazzolino a 45 gradi rispetto all’angolo delle gengive e diniziare dall’arcata superiore (i denti “di sopra”), utilizzando un metodo non diretto ma rotatorio dall’alto verso il basso, procedendo a gruppi di denti di 2-3, non trascurando la parte interna dei denti. Dopodichè si procede facendo lo stesso con l’arcata inferiore (i “denti di sotto” procedendo sempre con il sistema dello spazzolamento continuo, a funzione rotatoria.

E’ molto consigliabile lavare anche la lingua così da sviluppare un alito migliore, eliminando i batteri disposti sulla lingua.

Ed è meglio aspettare almeno 20 minuti ogni volta dalla fine dell’ultimo pasto: considerando che la bocca tende a ristabilire da sola una forma di equilibrio concettuale tra i vari acidi della bocca. Attraverso una semplice funzione naturale la saliva dopo un tempo di almeno 20 – 25 minuti avrà provveduto ad eliminare gli acidi grassi dalla bocca e quindi i denti potranno essere lavati senza problemi.