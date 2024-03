La sigaretta elettronica fa meno male del tabacco? Ecco il parere medico

Il tabacco ha impiegato un po’ di tempo per diventare qualcosa di spiccatamente culturale, anche presso il “vecchio mondo” essendo una forma di abitudine che seppur con motivi diversi era stata adattata dalle popolazioni native americane. Inizialmente il tabacco ha infatti avuto un certo successo solo con il Seicento ma già dall’ottocento il suo impatto negativo sulla salute è iniziato ad apparire evidente: oggi, anzi da molto tempo si sa che il fumo fa molto male, ed è una delle principali cause di decessi non per motivi naturali, per questo l’ideazione e la raffinazione della sigaretta elettronica ha naturalmente modificato di molto la concezione. La sigaretta elettronica però essendo qualcosa di relativamente recente viene considerata molto meno negativa in termini di effetti della sigaretta a combustione, ma fa veramente meno male del tabacco?

E’ una delle domande più naturali e spontanee che possono essere sviluppate, ovviamente. Ma rispondere non è facilissimo in modo completo.

Diversi pareri medici anche di un certo livello si sono già espressi in tal senso.

Sigaretta elettronica si o no? Fa meno male della sigaretta?

La sigaretta elettronica è naturalmente molto diversa da quella normale, in quanto se in quest’ultima vi è effettivamente una combustione, quindi c’è lo sviluppo di sostanze portate alla “bruciatura” da un forte calore, per la sigaretta elettroncia si parla invece di qualcosa di diverso, essendo sostanzialmente concepito sull’inalazione tramite la bocca di sostanze contenute in un tubo, che sono portate ad una elevata temperatura (ma non c’è combustione) che trasforma il tutto in liquido aspirabile attraverso una resistenza. Non è corretto dire che si “aspira vapore” in quanto ciò che immettiamo è sostanzialmente liquido, e non sono acqua.

Al microscopio infatti anche la “svapata” che viene espulsa apparirebbe come composta da piccole gocce, ed anche in questo caso bisogna considerare l’effetto negativo in base può essere portato ad una composizione liquida non completamente sicura ma anche dalla tipologia di calore generato dalla resistenza: se il liquido viene infatti eccessivamente riscaldato può portare lo sviluppo di sostanze potenzialmente cancerogene come l’acetaldeide e/o formaldeide.

Quindi la sigaretta elettronica fa meno male della sigaretta tradizionale? Quasi certamente, per media, si può dire di sì, ma non è comunque completamente sana, si immette comunque della materia che risulta essere un prodotto chimico e lavorato. In realtà essendo una tipologia di prodotti “nuovi” le ricerche necessitano di tempo per osservarne gli effetti da vicino. Ed è qualcosa di assolutamente importante valutare anche la qualità degli strumenti e degli ingredienti.