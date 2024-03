Aumentare la massa muscolare: ecco cosa mangiare

Grazie all’alimentazione è possibile “direzionare” il contesto salutare ma anche la forma fisica, e senza molti dubbi, è uno dei motivi, quello della dieta, che ci porta naturalmente a regolarizzare cosa mangiamo e quando lo facciamo, identificando quasi sempre una volotà estetica, sostanzialmente perchè da sempre viviamo in una società dove l’aspetto è determinato da standard. Ma anche per chi segue una forma di attività fisica, indifferentemente dalle proprie velleità e vuole aumentare la massa muscolare per qualsiasi motivazione, deve comprendere naturalmente cosa mangiare, ossia quali alimenti non solo introdurre ma anche incentivare nel consumo.

La massa muscolare è ovviamente una forma esteticamente ma anche praticamente sviluppata dei tessuti che corrispondono alle zone del corpo identificate al movimento. A fronte di particolari esercizi, e ritmi fisici, la massa tende ad aumentare o essere comunque modificata.

Ma chiunque intenda aumentare questa massa muscolare deve per forza di cose regolarizzare la dieta, ed evitare alcuni alimenti.

Come aumentare la massa muscolare: ecco cosa bisogna mangiare

Non è infatti assolutamente un caso che anche gli sportivi professionisti debbano porre una particolare attenzione alla propria fase alimentare ed allo stile di vita, che viene spesso percepita come stringente, anche se a seconda delle necessità è possibile introdurre dei cibi senza particolare difficoltà.

In senso generale bisogna provvedere a rendere praticamente sempre presenti alimenti ricchi di proteine, carboidrati a struttura complessa, grassi salutari (detti anche grassi “buoni”) ed anche elementi contenuti in frutta e verdura. Inoltre bisogna provvedere ad una corretta idratazione.

Le proteine e i carboidrati complessi costituiscono di fatto “i mattoni” del nostro organismo ed offrono una funzione di base s trutturale per l’organismo ma assolvono anche compiti fondamentali di assorbimento dei nutrienti.

Per le proteine si fa dal punto di vista alimentare ricorso naturale a prodotti come carni magre, pollo, pesce, uova, latticini, legumi in quantità ma anche elementi di natura vegetale come il tofu o il seitan, molto comuni anche nelle diete oculatamente scelte senza prodotti alimentari di origine animale.

I carboidrati permettono di svolgere funzioni importantissime, tra le altre forniscono il giusto fabbisogno calorico, e si trovano naturalmente nei cereali integrali, ma anche nelle patate, riso e simili.

Da non sottovalutare anche i cibi ricchi di grassi “buoni” come la frutta, anche secca, oltre ad alimenti come olio d’oliva, di noci, di cocco. Poi è ovviamente necessaria una buona struttura dei pasti, condizione che deve essere per forza seguita con un esperto così da massimizzare gli sforzi alimentari, in base ai nostri intenti.