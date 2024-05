Mangiare fragole tutti i giorni: ecco cosa succede al nostro organismo

E’ senz’altro la fragola uno dei principali frutti che possono venirci in mente quando immaginiamo una forma di gruppo di questi alimenti provenienti ovviamente dalla natura, anche se la forma che conosciamo, quella mediamente grande, è il frutto di vari incroci che hanno portato allo sviluppo di un mercato molto diversificato di ambito alimentare. Le fragole nel nostro paese sono apprezzatissime, anche se sono frutti stagionali, in particolare legati alla bella stagione, ma mangiare questi frutti tutti i giorni che effetti produce? Sono positivi o negativi?

I nutrizionisti da tempo hanno evidenziato l’apporto proteico ed in generale nutrizionale di quelli che in realtà sono “falsi frutti” perchè quelli “veri” sono in realtà dal punto di vista botanico gli acheni, ossia i semini.

Nonostante questo si definiscono fragole come frutti nelle loro parti commestibili, che possono avere un concreto e sostanzioso contributo dal punto di vista nutrizionale.

Mangiare fragole tutti i giorni fa bene? Ecco il parere dell’esperto

Le fragole “moderne” come anticipato sono il risultato di un complesso ambito di selezioni, e tutte provengono dalle varie versioni “selvatiche” delle piante del gruppo Fragraria, quindi si può dire che le versioni moderne che fioriscono e fruttificano a partire dalla primavera, costituiscono delle versioni più grandi ma anche meno saporite di quelle selvatiche.

Le fragole sono molto ricche di acqua, hanno ottime potenzialità come un contenuto di calcio, potassio e fosforo, ed antiossidanti, oltre che varie vitamine, inclusa la famosa C e varie del gruppo B. Spiccano anche per il contenuto naturale di elementi poi adottati in soluzioni artificiali come lo xilitolo che migliora lo stato di salute della nostra bocca e contribuisce a contrastare ad esempio, l’alitosi. Ottime anche contro la ritenzione idrica, e contro l’invecchiamento cellulare.

Ma le fragole possono essere mangiate tutti i giorni? Mediamente si, ovviamente non condite, ma una porzione anche di oltre 150 grammi al dì sono considerate senz’altro “sicure”. Un po’ di attenzione la devono fare i diabetici ed in misura sensibilmente minore coloro che soffrono di glicemia alta, in quanto diversi fattori portano un eccesso di fragole (si parla però solo per porzioni oltre i 200 grammi al giorno) un potenziale aumento dell’indice glicemico.

Le fragole sono generalmente frutti sicuri, anche se sono non pochissime le persone che manifestano allergia ed intolleranza, vanno sconsigliate per chi ha problemi come ulcera, gastrite e colite o anche chi soffre di calcoli renalli.

I benefici sono legati come detto alla buona forma di impatto sul sistema immunitario ma anche sulla salute di occhi, bocca e capelli.