Come vivere 5 anni di più: ecco il metodo scientifico adatto a tutti

La longevità corrisponde ovviamente al concetto da sempre ambito come risultato da raggiungere in modo specifico attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato, in quanto nella maggior parte dei casi si vive di più (e meglio) in particolari condizioni. Se in nazioni sviluppate come quelle Europee la longevità media è decisamente elevata, proprio l’Italia può fregiarsi di una realtà dal valore molto alto. Ma il segreto o i segreti che possono portarci a vivere anni in più sono da sempre appetiti in ogni caso, ed un recente studio ha evidenziato un metodo che può farci vivere fino a 5 anni di più.

Infatti la longevità non deriva da un unico fattore inscalfibile ma costituisce una serie di evidenze abbastanza rilevanti, che riguardano la nostra dieta, ed in generale il nostro stile di vita.

Influenzando questi fattori il giusto, è infatti possibile corrispondere una serie di gestioni che possono essere applicate almeno in teoria, da tutti, senza particolari e grosse rinunce.

Il segreto su come vivere 5 anni di più: svelato il metodo

Ma come si può vivere fino a 5 anni di più? Il fattore che ci porta alla longevità viene influenzata anche da fattori genetici e predisposizioni, uno studio che è stato anche esaminato dalla rivista scientifica BMJ Evidence- Based Medicine, che ha di fatto confermato come lo stile di vita può essere particolarmente impattante, soprattutto nei riguardi delle persone che di base hanno una predisposizione alla longevità non così elevata.

Non è necessaria nella maggior parte dei casi una vita piena di rinunce, al primo posto tra le cose da evitare figura fumo ed alcol, e senza troppe sorprese una situazione di quanto più possibile, normopeso. Chi ha una predisposizione genetica non così importante tende a vivere meno di 78 anni (media europea) e sono esattamente questi soggetti a poter raccogliere maggiormente i vantaggi di una alimentazione equlibrata e dell’assenza di fumo ed alcol, con una potenziale forma di impatto che si aggira su 5,2 anni “guadagnati” di media.

Anche il contesto psicologico ha la sua influenza, come evidenziato lo studio, che ha avuto impatto su 350 persone, estremamente consigliato un apparato legato all’esercizio fisico considerato già decisamente importante nel camminare per almeno 30 minuti al giorno così da migliorare il metabolismo ed agevolare la riduzione di peso eccessivo.

Importante consultare il proprio medico e magari anche un nutrizionista per comprendere lo stile di vita più adatto alle nostre esigenze.