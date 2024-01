Tra gli ortaggi che “fanno bene” culturalmente parlando non possono che essere menzionati i famosi broccoli che nelle loro diversificate forme di sviluppo alimentare, costituiscono una vera e propria miniera di elementi nutrizionali impossibili da ignorare, utilizzabili tra l’altro in tantissime ricette e preparazioni anche molto specifiche. Anche se abbiamo in mente la tipica figura “ad alberello” del broccolo, esistono varie versioni diverse, e nello specifico anche metodi di conservazione e preparazione culinaria. Ma ad esempio mangiare broccoli ingialliti fa bene?

Anche i tanto apprezzati dai nutrizionisti e dai medici, i broccoli ovviamente, meno da parte dei più piccoli, possono essere sottoposti ad un processo che li porta a diventare gialli.

Cosa succede se si mangiano broccoli ingalliti? Proviamo ad individuare la risposta.

Mangiare broccoli ingialliti fa bene? Ecco la risposta

Fa parte di una pianta spontanea dal comportamento “verace”, conosciuto come Italica proprio perchè pare essere nativo della penisola italiana. Cresce ancora oggi spontaneamente in varie forme sia allungata ma quella più compatta, e fa parte della famiglia del cavolo che identifica quella delle Brassicacee.

Il broccolo è un alimento estremamente utile, può essere cotto e preparato in quasi ogni modo e restare assolutamente utile in ogni situazione grazie all’ottimo apporto di fibre, numerosi sali minerali ed una grande capacità di integrare vitamine. I broccoli però se tendono a diventare gialli vanno assolutamente buttati perchè ciò evidenzia uno stadio già piuttosto avanzato in fatto di muffa o comunque di condizione avariata, assolutamente da evitare per non avere problemi di salute come la tradizionale indigestione.

Un broccolo fresco o comunque in buona condizione di conservazione evidenzia un bel colore verde acceso ma anche una cosistenza del fusto piuttosto rigida, turgida e quindi non “molle”. Anche l’odore è un segnale tipico che evidenzia la buona qualità e capacità di essere utile e non dannoso per l’organsimo, generalmente il broccolo soprattutto se fresco non ha un odore troppo forte e pronunciato. Conservare i broccoli in maniera adeguata non è difficile, l’importante è non lavarli se non prima del consumo in quanto l’umidità in eccesso aumenta consistentemente le possibilità di sviluppare muffa, che è evidente proprio dalla loro tipica colorazione che tende al giallognolo.