“Non cenare dopo quest’ora”, ecco perchè secondo il nutrizionista

Siamo naturalmente, quasi culturalmente disposti a ragionare in modo specifico quando si parla di alimentazioni e ritmo: da quando il cibo è divenuto qualcosa di “serio” e culturalmente legato alle realtà locali, i pasti come pranzo e cena, e poi successivamente anche la colazione, sono divenute delle vere “normalità” accettate da ogni punto di vista . E con il passare del tempo anche quando cenare è divenuto sempre più importante per motivazioni legate alla nostra salute. Sempre più nutrizionisti evidenziano che è meglio non cenare troppo tardi, uno in particolare di recente ha evidenziato come è quasi “vietato” mangiare dopo un orario specifico: non cenare d’opo quest’ora risulta essere quasi un mantra per molti.

Ma quali sono gli effetti negativi sulla salute? Cosa succede se ci “spingiamo” oltre dal punto di vista degli orari?

Dipende da tanti fattori, ma proviamo ad esaminare perchè mangiare troppo tardi può essere problematico per la nostra salute.

Perchè è meglio non cenare dopo quest’ora? Ecco il motivo secondo l’esperto

La cena viene considerato spesso, soprattutto per le culture occidentali (ma non solo) come il pasto più importante nel “dosaggio” delle porzioni, tendendo a mangiare di più soprattutto per ragioni pratiche, ad esempio dopo una giornata di lavoro o di altre attività la “concessione” di alimenti in più.

E’ importantissimo mai saltare i pasti, cena inclusa, ed ancora più frequente quanto sbagliato è fare tanti, troppi pasti sregolati tra le varie forme di momento della giornata, mentre sono praticamente tutti daccordo nel dividere in modo corretto i vari elementi che compongono la giornata.

La cena dovrebbe essere considerata non particolarmente limitante, e l’orario migliore da questo punto di vista è collocato tra le 19 e le 20.30 al massimo, così da non cozzare troppo con l’ambito che poi ci porta a dormire, ma è anche importantissimo scegliere gli alimenti giusti, non è necessario eliminare un alimento ricco di carboidrati come la pasta, l’importante è accompagnare il tutto da alimenti ricchi di proteine, quindi legumi, carne (possibilmente bianca), pesce e cereali.

Durante le ore successive infatti il nostro metabolismo dal punto di vista dell’assorbimento dei nutrienti, ed è anche consigliabile fare ricorso ad alimenti come le verdure per iniziare così da offrire al nostro apparato digerente una forma di “base” importante.

Cenare troppo tardi compromette in generale una forma effettiva di sonno tranquillo, in modo particolare se il nostro sonno è già di per se leggero.