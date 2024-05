Frutto per dimagrire, ecco quale scegliere per l’estate

Quasi tutti in particolare con l’arrivo della bella stagione iniziano quantomeno a tenere conto del peso specifico, soprattutto in virtù della tanto chiacchierata prova costume che evidenzia l’apparato più “superficiale” alla base ma anche maggiormente “severa” soprattutto dopo un contesto invernale dove molti si sono concessi più di qualche strappo alla regola a tavola. In Italia facciamo tendenzialmente troppo poco affidamento alla frutta, che identifica invece un compendio di prodotti naturali adatti anche al controllo del peso. Se non esiste un vero e proprio tipo di frutto che serve per dimagrire, è senz’altro possibile integrare alcune tipologie specifiche di queste forme per aiutarci a controllare il peso.

Sono in realtà varie le forme di frutta che servono esattamente a questo, nel senso più puro ed effettivo del termine, ossia quello di concepire una forma assoluta di benessere per l’organismo.

Il frutto per dimagrire quindi non è uno, e non fa concettualmente perdere peso “da solo” ma serve ad applicare varie condizioni sicuramente favorevoli.

Conosci il frutto ideale per dimagrire? Ecco di quale si tratta

Ma perchè i nutrizionisti ed i medici “spingono” così tanto sulla frutta? Banalmente le motivazioni sono legate all’assimilazione che è naturalmente “migliorata” dal nostro organismo, la frutta è molto complessa nei suoi nutrienti ma è composta generalmente da pochi grassi, fibre, zuccheri naturali che possono essere saccarosio e fruttosio, oltre a vitamine e sali minerali, tutte cose estremamente utili ed in grado di stimolare positivamente l’organismo.

Non manca l’acqua, in quanto per alcune tipologie si tratta di una percentuale estremamente elevata, come nel caso del cocomore o anguria che definisce nella maggior parte dei casi un valore aggiunto in modo importante: nell’anguria la percentuale di acqua rende questo frutto già “di base” un validissimo alleato per la dieta, ma non solo: l’ottimo apporto di elettroliti e sali minerali in particolare il calcio e la vitamina C che rendono questo frutto perfetto anche per idratarsi.

E’ il frutto dell’estate ma è anche un validissimo alleato per perdere peso se usato come merenda oltre che fine pasto, in quanto stimola il metabolismo e la minzione, ed è anche totalmente compatibile con praticamente ogni forma di dieta possibile, quasi assente nei grassi e totalmente priva di colesterolo.

100 grammi di anguria risultano essere molto facili da “smaltire” e portano anche una scarsa percentuale di calorie, non superiori ai 30 grammi quindi è il frutto perfetto per perdere peso in vista dell’estate.