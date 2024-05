Alitosi, non sottvalutarla: ecco come curarla con modi naturali

Esistono problemi di natura fisica che spesso sono invisibili agli altri e magari anche a noi stessi, ma quasi sempre sono le piccole forme di disturbi che se si rivelano essere abbastanza fastidiose nell’ambito sociale, possono diventare estremamente problematiche. L’alitosi, ossia la forma “seria” del cosiddetto alito cattivo corrisponde ad uno dei disturbi sicuramente più imbarazzanti da “dichiarare” soprattutto se viene percepita da persone vicine. Ma l’alitosi è anche un segnale potenziale di possibili malattie presenti nel nostro sistema corporeo, ma è possibile provvedere in modo abbastanza semplice. Se si soffre di alitosi, come curarla e “diagnosticarla” nel modo giusto?

Bisogna ovviamente in primo luogo provvedere con una sorta di diagnosi vera e propria che può interessare un ampio contesto di popolazione.

Infatti l’alito pesante è spesso percepibile soprattutto non dal diretto interessato ma dagli altri.

Alitosi, ecco come riconoscerla e come curarla nel modo giusto

Ma cos’è effettivamente l’alitosi? In media una persona su 4 soffre di questo particolare quanto “Inopportuno” naturalmente nelle relazioni sociali forma di problema che è incentrato sulla presenza importante di particolari batteri e altri microorganismi che sono soliti permanere in varie sezioni: nella maggior parte dei casi le cause sono da ricercarsi in una scarsa o non sufficiente igiene orale, lingua compresa, quindi quasi sempre un po’ di attenzione anche nel consumare alimenti non troppo “odorosi” (spiccano ortaggi come cipolla ed aglio che tendono a “risalire”), e speziati.

In casi più rari ma non così improbabili le cause possono essere legate alla presenza di infezioni del cavo orale, gengive infiammate, una dieta non corretta oppure una masticazione non adeguata, oltre ad una scarsa idratazione dell’organismo. Se cronico, anche questo disturbo particolare deve essere progressivamente sottoposto ad una diagnosi medica.

Esistono modi naturali per ridurre o eliminare totalmente l’alitosi (che è relativamente normale al mattino prima di consumare qualsiasi forma di cibo), privilegiare una continua quanto corretta idratazione, evitando di fumare o assumere alcolici.

Anche molte tipologie di frutta (come mele e pere) hanno una buona proprietà “pulente” del cavo orale e del sistema digestivo, ed è importante anche naturalmente lavarsi i denti lingua compresa, ed anche masticare sostanze naturali come foglie di menta contribuiscono naturalmente a ridurre al minimo questa fastidiosa patologia.

In molti casi l’alitosi è anche una problematica legata alla non corretta digestione di cibo, quindi alleggerire la propria dieta è sicuramente qualcosa di cui tenere in considerazione.