Maturità 2019, usciti i nomi dei commissari esterni: ecco dove trovarli

Sono stati resi noti dal Miur i nomi dei commissari esterni per la Maturità 2019, per chi quest’anno dovrà far fronte agli esami, che inizieranno tra poche settimane per milioni di studenti in tutta Italia, con in totale 520 mila commissari, di cui 500 mila interni e 20 mila esterni.

È possibile consultare i nomi dei commissari esterni sul sito web del Miur, a questo indirizzo, cercando la commissione, con la possibilità di farlo sia per istituto, che per presidente o per tipologia d’indirizzo. Il Miur li ha comunicati in mattinata, per dar modo a studenti e docenti di commentarli durante le lezioni scolastiche.

C’è chi li aveva già chiesti alle segreterie nei giorni scorsi, visto che erano già disponibili da 31 maggio e qualche rappresentante di classe potrebbe aver fatto richiesta. Il Miur precisa che qualche commissione potrebbe cambiare, come previsto dalle norme sulle sostituzioni. In totale saranno 13.161 le commissioni d’esame, per un totale di 26.188 classi che prenderanno parte alla maturità.