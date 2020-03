Il servizio del TGR Leonardo del 2015 sul coronavirus fa discutere – VIDEO

Sta facendo discutere il video del TGR Leonardo del 16 novembre 2015, nel quale si mostrava un “super virus”, così era stato definito dal conduttore, prodotto in laboratori in Cina, da alcuni ricercatori. La particolarità del virus, che fa parte della famiglia dei coronavirus, era la provenienza dai pipistrelli, avendo la stessa base genetica del virus della SARS dei primi anni 2000, molto simile all’attuale coronavirus che genera il Covid-19.

Il video è originale, nonostante in rete ci siano state delle polemiche, con accuse di fake news, ma i suoi contenuti sono da valutare e da prendere con cautela. Innanzitutto la data di pubblicazione del video e della notizia è del 2015, quindi molti anni fa e per questo più difficile possa essere correlato al coronavirus del 2019, anche se non è possibile al momento escluderlo con certezza.

Secondo quanto era affermato dagli esperti di Rai Tre, il virus era stato preso dalla SARS e vi era stata “iniettata” una proteina dai topi, che lo rendeva pericoloso e contagioso per gli esseri umani. Si sarebbe trattato di un test in laboratorio portato avanti da alcuni ricercatori cinesi. Ad oggi non si hanno informazioni ufficiali su altri test simili effettuati negli ultimi anni. Rimane l’attenzione sul virus, per la similarità nei dettagli con il Covid-19, sia per la provenienza dai pipistrelli, sia per la contagiosità con gli esseri umani.