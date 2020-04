Inizia oggi l’operazione Liquidità con i prestiti. Abi: “Soldi in 24 ore”

Oggi inizia l’operazione “Liquidità” per le imprese, con la possibilità di richiedere i prestiti alle banche da parte delle aziende in difficoltà. Ci sarà la garanzia statale al 100% per le imprese che chiederanno fino a 25mila euro di prestito, in questo articolo i dettagli per la compilazione del modulo.

Si potranno chiedere importi fino a 25mila euro, ci sarà solo il limite del 25% del fatturato: l’impresa dovrà avere almeno 100mila euro di fatturato per chiedere l’intero prestito. Non ci sarà bisogno di ottenere le valutazioni del Fondo di Garanzia, vista la presenza della garanzia statale.

Per i prestiti più onerosi, quelli con garanzia di Sace, servirà più tempo, non saranno garantiti al 100%, ma al 90% dallo Stato, come ha spiegato lo stesso presidente dell’Abi, Antonio Patuelli: “Ci sarà una piattaforma per la gestione dei prestiti”.

“Se le domande saranno in ordine e senza errori, sarà possibile ottenere il prestito in giornata”, queste le parole del presidente dell’Abi.

Bad Bank Ue

Ci sarebbe al vaglio da parte della Banca Centrale Europea la creazione di una “Bad Bank Ue”, dove convogliare tutti gli Npl che sono ancora all’interno delle banche dalla crisi del 2008.