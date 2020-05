Cina, nuovo caso a Wuhan dopo riapertura

Un nuovo caso positivo al Covid-19 nella città di Wuhan, in Cina, come segnalato dalla Commissione nazionale sanitaria della Cina. In totale sono stati segnalati nuovi casi in tutta la Cina, che però deve anche affrontare le critiche da parte di alcuni paesi europei, tra cui la Francia, sulle questioni sui numeri e sulla trasparenza.

Ci sarebbero dei nuovi contagi nella città di Shulan, che si trova nella provincia nord-orientale di Jilin, dove ci sarebbero 11 nuove infezioni, tutte entrate in contatto con una donna che era risultata positiva. Anche gli Stati Uniti hanno criticato la Cina per la questione dei numeri e dei laboratori, con il segretario di Stato, Mike Pompeo, che aveva lanciato pesanti accuse la scorsa settimana. La Francia aveva dichiarato di non avere alcun informazione sul virus, anche per colpa cinese, che non ha fornito particolari dettagli sulla situazione in Cina.